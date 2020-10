Czym możemy zarazić się od zwierząt?

Życie w towarzystwie zwierząt niesie ze sobą wiele korzyści zdrowotnych. Udowodnili to niejednokrotnie naukowcy podczas badań, dotyczących oddziaływania psów i kotów na człowieka. Niestety, istnieje też druga strona medalu - domowi pupile bywają nosicielami chorób, które mogą przenosić na swoich właścicieli.

Zdjęcie Psy i koty mają cudowne działanie na człowieka. Niestety, mogą być też nosicielami chorób /123RF/PICSEL

Posiadanie zwierząt ma wiele zalet - poprawia nastrój, redukuje stres, ale również pozytywnie wpływa na zdrowie serca. Naukowcy z Uniwersytetu w Turku w Finlandii udowodnili nawet, że przebywanie wśród domowych pupili od najmłodszych lat zmniejsza ryzyko rozwoju alergii. Eksperci uważają, że kontakt z alergenami w dzieciństwie może ochronić przed chorobami w przyszłości.

Trzeba jednak wiedzieć, że nasi czworonożni przyjaciele mogą być nosicielami bakterii i pasożytów, które stanowią zagrożenie dla człowieka. Dlatego też warto lepiej poznać choroby odzwierzęcych (tzw. zoonozy), aby umieć rozpoznać ich objawy, móc im zapobiegać bądź rozpocząć leczenie.

Toksoplazmoza

Toksoplazmoza to najbardziej znana choroba odzwierzęca. Dużo się o niej słyszy, ponieważ stanowi zagrożenie dla kobiet w ciąży. Wywoływana przez pierwotniaka Toxoplasma gondi choroba, może doprowadzić do poważnych uszkodzeń płodu, a czasem nawet do poronienia.

Toksoplazmową można się zarazić przez kontakt z odchodami kotów, które były nosicielami pierwotniaka. Lekarze podkreślają jednak, że do takich przypadków dochodzi z reguły rzadko. Toksoplazmoza dużo częściej jest wynikiem zjedzenia niedogotowanego lub surowego, zakażonego mięsa (np. wieprzowiny, wołowiny), a także nieumytych warzyw i owoców, które miały kontakt z zainfekowanymi zwierzętami.

Jak uniknąć toksoplazmozy? Przede wszystkim należy przestrzegać podstawowych zasad higieny - myć ręce po dotykaniu kota, dokładnie oczyszczać produkty spożywcze i jeść mięso, które zostało poddane obróbce termicznej. Kobiety w ciąży oraz te planujące potomstwo powinny wykonać badanie na obecność toksoplazmozy.

Toksokaroza

Drugą, często występującą chorobą przenoszoną przez psy i koty jest toksokaroza.

Szczególnie narażone są na nią dzieci, a do zakażeń najczęściej następuje podczas zabawy w piaskownicy, w której znajdują się jaja glist kocich i psich. Nietrudno wtedy o przeniesienie pasożytów z brudnych rąk do ust. Na toksokarozę zachorować można też jedząc zanieczyszczone owoce, warzywa i pijąc wodę z niewiadomego źródła.

Larwy początkowo zagnieżdżają się w jelitach, a następnie przemieszczają na inne organy. Mogą dostać się do wątroby, płuc, mózgu, oczu, a nawet serca.

Charakterystycznymi objawami toksokarozy są osłabienie, brak apetytu, nudności, bóle brzucha i głowy.

Przy podejrzeniu choroby konieczne jest wykonanie badania krwi oraz podjęcie natychmiastowego leczenia. Warto jednak przede wszystkim zastosować profilaktykę - wyrobić w dzieciach nawyk dokładnego mycia rąk przed jedzeniem i po powrocie do domu.

Zdjęcie Chorobą kociego pazura można zarazić się poprzez zadrapanie przez zainfekowane zwierzę / 123RF/PICSEL

Choroba kociego pazura

Młode, pozornie niewinne kotki mogą przenosić bakterie, które wywołują chorobę kociego pazura. Zarazić można się po zadrapaniu lub ugryzieniu przez zainfekowane zwierzę, kiedy to do organizmu człowieka przenikają bakterie. Choroba na początku jest bezobjawowa, jednak z czasem w miejscu zranienia na skórze powstaje zaczerwieniona grudka.

Na szczęście choroba kociego pazura nie jest niebezpieczna, ale u osób z obniżoną odpornością może pojawić się gorączka, ból głowy, brzucha, a także zmęczenie i powiększenie węzłów chłonnych. Żadne zadrapanie przez kota nie powinno być lekceważone. Powikłaniami może być nawet zapalenie mózgu, płuc czy szpiku kostnego.

Giardoza

Giardozą możemy zarazić się od zarówno od kotów jak i psów (zwłaszcza tych młodych).

Zdarza się, że szczeniaki są nosicielami pierwotniaków z gatunku Giardia intestinalis, które u ludzi wywołują objawy zbliżone do zatrucia pokarmowego.

To najczęściej biegunki, wymioty, bóle brzucha, brak apetytu czy wymioty.

Do zarażenia giardozą może także dojść w wyniku spożywania zanieczyszczonej żywności i wody. Choroba jest szczególnie groźna dla dzieci, ponieważ ostre biegunki prowadzą niekiedy do odwodnienia, a pasożyty dodatkowo zakłócają trawienie tłuszczów i węglowodanów. W konsekwencji może nawet dojść do niedożywienia i zaburzeń wzrostu dziecka.

Zdjęcie O świerzbie zazwyczaj świadczy rozległa wysypka / 123RF/PICSEL

Świerzb

Na psach i kotach mogą bytować pasożyty świerzbowca. Łatwo przenoszą się na człowieka, a objawy, które powinny nas zaniepokoić to wysypka i swędzenie skóry. Powikłania po nieleczonym świerzbie prowadzą do rozwoju grzybicy, dlatego warto wiedzieć jak się uchronić przed tą odzwierzęca chorobą.

Należy uważnie obserwować sierść pupila. Pojawienie się łysych placków na futrze kota lub psa naprawopodobniej świadczy o chorobie. Im szybciej zgłosimy się ze zwierzakiem do weterynarza, tym lepiej - pupil przestanie cierpieć, a my unikniemy zakażenia pasożytem.