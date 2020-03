Dieta dla wrzodowca

Osobie, która ma wrzody, mogą zaszkodzić nawet takie pokarmy, które są zalecane i uważane za bardzo zdrowe. Dowiedz się, czego unikać!

Zdjęcie Wrzody żołądka to otwarte ranki narażone na działanie soków trawiennych /123RF/PICSEL

Wrzody żołądka to niewielkie nadżerki czy ranki na jego śluzówce. Zdrowa śluzówka jest gruba i odporna na działanie kwasów trawiennych. Uszkodzenia stanowią przerwę w jej ciągłości i powodują, że kwas żołądkowy dostaje się głębiej - do tkanek podatnych na jego działanie. A że substancji trawiennych najwięcej wydziela się podczas jedzenia, wrzody manifestują się bólem po posiłku - choć przy pustym żołądku też potrafią dokuczać.



Przy podejrzeniu wrzodów, lekarz zleci ci badanie na obecność bakterii Helicobacter pylori. To ona jest sprawcą większości tych zmian. Gdy test potwierdzi jej obecność, by się jej pozbyć, trzeba zażywać antybiotyk. A żeby ułatwić rankom gojenie się, równolegle z antybiotykiem stosuje się tzw. inhibitory pompy protonowej. To leki zmniejszające produkcję kwasów, które dosłownie wypalają uszkodzone miejsca i sprawiają, że wrzody się pogłębiają lub rozwija się w nich stan zapalny.

Właściwa dieta jest ważnym elementem leczenia. Nie tylko sprzyja lepszemu samopoczuciu na co dzień, przyspiesza też gojenie się zmian. Najistotniejsza jest zasada: skoro wrzód żołądka jest otwartą ranką, unikaj wszystkiego, co może go podrażnić. A więc pokarmów, które zwiększają produkcję kwasów żołądkowych.



Wiele spośród nich uznawanych jest za bardzo zdrowe, ale przy chorobie wrzodowej lepiej wykreślić je z jadłospisu. Przykład: pomidory, cytrusy czy zielona herbata. Cała trójka to prawdziwe skarbnice minerałów, witamin czy korzystnych fitozwiązków, ale też potęguje produkcję kwasów.



Unikaj też octu, miętowych herbatek, czarnej herbaty i kawy, nawet bezkofeinowej! Zrezygnuj z napojów gazowanych. Nawet zwykła bezsmakowa woda z bąbelkami pobudza żołądek do produkcji kwasów. Alkohol jest zabroniony!



Lepiej zrezygnować z ostro przyprawionego jedzenia. Jeśli pali w ustach, będzie paliło także w żołądku.



Niewskazane jest spożywanie czekolady i wszelkich owoców cytrusowych. Wielu wrzodowcom dolegliwości dają się silniej we znaki po zbyt dużych, smażonych, tłustych oraz zawiesistych posiłkach. Jeżeli palisz, skończ z tym jak najszybciej: nikotyna podrażnia wrzody, stymuluje wydzielanie soków trawiennych.