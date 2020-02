Dieta ketogeniczna może osłabić kości

Choć wśród osób pragnących zrzucić nadprogramowe kilogramy cieszy się niesłabnącą popularnością, dieta ketogeniczna wzbudza uzasadnione obawy naukowców. Jak wynika z najnowszych badań, ubogi w węglowodany jadłospis może doprowadzić do osłabienia kości, a dodatkowo zwiększyć ryzyko wystąpienia urazów.

Zdjęcie Dieta ketogeniczna cieszy się coraz większą popularnością /123RF/PICSEL

Dieta ketogeniczna cieszy się ogromną popularnością - zwłaszcza wśród osób odchudzających się. Restrykcyjny plan żywieniowy, którego głównym założeniem jest ograniczenie węglowodanów na rzecz tłuszczów, pozwala bowiem w stosunkowo krótkim czasie pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Ten dość kontrowersyjny model żywienia wzbudza jednak coraz większe obawy uczonych.

Reklama

Dlaczego kontrowersyjny? Specjaliści stale przypominają, że gwarancją zdrowia jest zbilansowana dieta, a więc zawierająca wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu składniki. Należą do nich także węglowodany, które w diecie ketogenicznej z zasady są eliminowane. Najnowsze doniesienia ze świata nauki dostarczają kolejnych argumentów przemawiających za tym, by do stosowania takiej diety podchodzić z rezerwą.



Może ona bowiem osłabiać kości i podwyższać ryzyko urazów - zwłaszcza u osób, które regularnie i intensywnie ćwiczą.