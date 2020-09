Dobre nawyki dla zdrowia kości

W każdej z naszych 206 kości zachodzą dwa procesy: kościogrubne i kościogubne. Te pierwsze tworzą ich nowe komórki i dodają im mocy. Te drugie sprawiają, że obumierają. Od naszych codziennych wyborów zależy, czy zachowamy sprawność i dobrą kondycję kośćca.

Zdjęcie Procesy kościogubne przyspieszają po 40. roku życia /123RF/PICSEL

Przez pierwsze 30-40 lat życia procesy kościogrubne są aktywniejsze. Potem przewagę zyskują kościogubne - a osłabianie szkieletu przyspiesza po menopauzie. Musimy sobie pomóc! Inaczej dopadnie nas osteoporoza.

Dopilnuj podaży wapnia

To budulec kośćca. Organizm potrzebuje go do wielu procesów i jeśli nie dostanie z dietą, pobierze go z kości, co je osłabi. Procesy kościogrubne nie przebiegają właściwie, gdy nie dostarczamy sobie właściwej porcji tego pierwiastka. Po menopauzie wynosi ona 1500 mg dziennie.

Najpopularniejsze źródło wapnia stanowi nabiał. Kefir, jogurt, twaróg zawierają go jednak mniej niż sądzisz. Więcej znajdziemy go w żółtym serze, szprotach i sardynkach. Ale też trzeba ich zjeść sporo, by pokryć dobowe zapotrzebowanie: aż 130 g sera żółtego lub 350 g ryb z puszki (z kręgosłupami). Twarogu musiałabyś zjeść aż 1,5 kg na dzień lub wypić litr kefiru!



Wapń skrywa się również w bryndzy, jarmużu, migdałach, figach oraz w gotowanym szpinaku. Najlepiej łączyć jego różne źródła. Obiad popić kefirem, do sałatki dodać jarmuż, na śniadanie zjeść kanapki z żółtym serem, na deser kawałek chałwy, a na podwieczorek pogryzać figi.



Zupy, desery, sałatki posyp nasionami chia lub sezamu - są bogate w wapń. Jego dzienną dawkę podziel na co najmniej dwie porcje. Organizm może na raz wchłonąć tylko pewną ilość pierwiastka.

Zadbaj o witaminę D3

To dzięki niej układ pokarmowy przyswaja wapń, a nerki są w stanie wychwytywać go i przywracać organizmowi (zamiast wydalać z moczem). Od września do maja trzeba ją suplementować, a latem wystawiać skórę na słońce (pod wpływem jego promieni skóra produkuje witaminę D).