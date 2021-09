Dlaczego należy oczyszczać zatoki?

Nawet niewinne ściągnięcie czapki podczas jesiennego wiatru może odbić się na naszych zatokach. Problem zatkanych zatok wcale nie jest błahą sprawą, a przez wiele osób jest bagatelizowany.



Wszystko przez brak wiedzy na temat konsekwencji, które za sobą niesie. Zignorowanie zatkanych zatok objawi się bólami i zawrotami głowy, trudnościami w oddychaniu, brakiem energii, gorączką, a nawet utratą smaku i węchu.



Zadbaj o zdrowie

Zamiast leczyć, lepiej zapobiegać, dlatego też, by uniknąć zatkanych zatok, warto zadbać o swoje zdrowie. Zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, odpoczynek oraz odpowiednia ilość snu to czynniki, które sprawią, że organizm będzie funkcjonować prawidłowo, a w poprawie odporności sprawdzą się domowe soki, ziołowe napary oraz herbata - np. z dodatkiem imbiru.



Ponadto wyniki badań wskazują, że problemy z zatokami mogą mieć podłoże w jamie ustnej. Nieprawidłowa higiena, a co za tym idzie, niezdrowe zęby, mogą prowadzić do zapalenia zatok. By temu zapobiec, warto regularnie odwiedzać gabinet stomatologiczny.



Oprócz tego zwracajmy uwagę na powietrze, którym oddychamy. Unikajmy więc dymu papierosowego i innych zanieczyszczeń. Istotne jest także regularne wietrzenie pomieszczeń oraz pranie pościeli. Dodatkowo, należy zwrócić szczególną uwagę na stan klimatyzacji, z której korzystamy. Pamiętajmy o regularnym czyszczeniu.



Jak oczyścić zatoki w domowych warunkach?

Pierwszym ze sposobów, który można wykorzystać w domowym zaciszu, jest inhalacja. Nawet jeśli nie mamy inhalatora, to nic straconego. Do tej metody potrzebna będzie jedynie miska wypełniona gorącą wodą z dodatkiem soli fizjologicznej, ziół lub olejków aromatycznych oraz ręcznik.



By oczyścić zatoki, wystarczy nachylić się nad miską i nakryć głowę ręcznikiem. Inhalacja przyniesie ulgę w oddychaniu, jeśli będziemy pamiętać o jednej zasadzie, czyli wdech nosem, a wydech ustami.



Wszystkie domowe zabiegi będą miały sens, jeśli organizm będzie stale nawadniany. Tutaj sprawdzi się nie tylko woda, ale także ziołowe herbaty, które rozgrzeją i udrożnią górne drogi oddechowe. Ulgę w oddychaniu powinna przynieść dziewanna wielokwiatowa. Spożycie jej w formie herbaty rozrzedzi zalegającą wydzielinę.

Gorące okłady to kolejna chętnie wykorzystywana metoda. Są stosowane przez wiele osób nie tylko do udrożniania zatok.



Sposób ten może okazać się zdecydowanie skuteczny. Jedną z możliwości będzie podgrzanie soli w piekarniku lub garnku. Następnie wystarczy przesypać ją do materiałowego woreczka i przyłożyć na zatkane zatoki. Ważne jednak, żeby zabezpieczyć skórę np. ręcznikiem, by uniknąć oparzeń.



Gorący okład powinien poradzić sobie z bólem oraz zatkanym nosem. Warto jednak pamiętać, że po takim zabiegu przez kilka kolejnych godzin należy pozostać w domu. Oprócz soli sprawdzi się także rozgrzany groch lub gorczyca.



Skuteczną metodą, choć przez wielu nielubianą, jest irygacja. W ten sposób w domowym zaciszu można oczyścić nos i zatoki z wydzieliny. A aptece istnieją gotowe preparaty, które można wykorzystać w domu. Spełnią one funkcję nie tylko oczyszczającą, ale także nawilżającą i przeciwobrzękową.



Ponadto, oddychanie ułatwi odpowiednia wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Nic straconego, jeśli nie mamy specjalnych nawilżaczy. Można je zastąpić zbiorniczkami z wodą postawionymi na grzejnikach.



Te sposoby stanowią jedynie doraźne leczenie. Wizyta u lekarza jest niezbędna, by całkowicie pozbyć się dolegliwości związanych z zatkanymi zatokami.



