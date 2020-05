Dziewięć najbardziej sycących owoców i warzyw

Aby zmniejszyć ochotę na tuczące przekąski, warto mieć pod ręką zdrowe zamienniki. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wybieranie tych warzyw i owoców, które dają poczucie sytości najdłużej.

Zdjęcie Ziemniak sam w sobie nie jest kaloryczny /123RF/PICSEL

Owoce i warzywa są podstawą każdego zdrowego modelu odżywiania. Warto jednak wiedzieć, które mają wpływ na apetyt i jaki. Które warzywa i owoce sprawiają, że chce się jeść jeszcze więcej, a które sprawiają, że ochota na kolejną przekąskę mija. Warto zatem wybierać te najbardziej sycące, które zawierają najwięcej błonnika, sugeruje dietetyk, Bridget Murphy.

Jednym z takich niedocenianych warzyw, które niesłusznie cieszą się złą reputacją jest ziemniak.

- Warzywo to spotkało się z dużą krytyką, zostało uznane za jeden z produktów, który przyczynia się do przybierania na wadze. Jednak winą za to należy obarczyć sposób, w jaki są one serwowane, smażone na głębokim tłuszczu lub podawane z dużą ilością masła lub śmietany - wyjaśnia dietetyk Jeanne Piga-Plunkett.

Wystarczy przygotować je bez tych wszystkich dodatków, upiec z dodatkiem przypraw. Piga-Plunkett proponuje sięgać również po słodkie ziemniaki (bataty), które mają niski indeks glikemiczny, ale wciąż są bogatym źródłem błonnika.

Kolejną doskonałą przekąską jest banan, który sprawdzi się doskonale jako dodatek do śniadań, ale będzie również świetną przekąską dla sportowców. W jednym badaniu wskazano, że banany są tak samo dobre w dodawaniu sportowcom energii jak napoje izotoniczne, a przewyższają je tym, że oferują dodatkowe korzyści odżywcze, takie jak witaminy i minerały oraz błonnik.

Warto docenić także wartości odżywcze jabłek. Dietetyk Erin Palinski-Wade wskazuje, że jabłka zapewniają połączenie błonnika i wody, które pozwala na dłużej zachować uczucie sytości. Badania opublikowane na łamach "American College of Nutrition" wykazały, że jabłka mogą powodować utratę masy ciała, prawdopodobnie ze względu na ich duże ilości polifenoli.