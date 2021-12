Hibiskus, nazywany też chińską różą, rośnie naturalnie w ciepłym i wilgotnym klimacie. Lubi nasłonecznione rejony południowej Europy, północnej Afryki, Chin, Indii, Malezji czy Tajwanu. Jest uprawiany również w mniej sprzyjającym klimacie, na przykład w Polsce.



Choć jego kwiaty mogą mieć różne barwy - od białej, przez żółtą, niebieską i fioletową - największą popularnością cieszy się odmiana o wyrazistym czerwonym, niemal purpurowym kwiatostanie. Hibiskus jest popularną rośliną ozdobną.

Hibiskus: Bogactwo wartości odżywczych

Kwiaty hibiskusa zawierają szereg składników odżywczych. Obfitują w witaminę C, kwasy organiczne, flawonoidy, polifenole, antocyjany, polisacharydy i liczne kwasy organiczne, w tym jabłkowy, cytrynowy i hibiskusowy. Dzięki nim roślina ma działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i wzmacniające pracę systemu immunologicznego.

Przed laty z jego właściwości chętnie korzystała medycyna ludowa. Dziś docenia je ziołolecznictwo, przemysł spożywczy i kosmetyczny.

Hibiskus: Antidotum na infekcje górnych dróg oddechowych

Roślina ma silny potencjał przeciwzapalny i przeciwbakteryjny. Warto z tego korzystać szczególnie w sezonie infekcyjnym. Napar z suszonych kwiatów hibiskusa pomoże złagodzić objawy i skrócić czas trwania choroby. Sprawdza się w przypadku przeziębień i innych infekcji górnych dróg oddechowych, również tych, którym towarzyszy gorączka.



Herbata z hibiskusa ma wyrazisty smak z charakterystyczną cierpką nutką. Dla miłośników słodszych smaków, rozwiązaniem może okazać się dodanie do niej odrobiny miodu, który dopełni lecznicze działanie naparu.

Zdjęcie Hibiskus działa na organizm oczyszczająco / 123RF/PICSEL

Hibiskus dla lepszej sylwetki

Hibiskus działa moczopędnie i zapobiega zatrzymywaniu wody w organizmie. Sprzyja oczyszczaniu organizmu z toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii. Pobudza metabolizm. Ma delikatne działanie przeczyszczające.



Warto wypić napar z hibiskusa po wystawnej uczcie, zwłaszcza jeśli obfitowała w ciężkostrawne produkty mączne czy mięsne. Płatki hibiskusa zawierają enzymy, które regulują wchłanianie węglowodanów, co ma korzystny wpływ na sylwetkę.

Hibiskus sprzyja lepszej pracy całego układu pokarmowego, usprawnia również funkcje wątroby.

Hibiskus dla serca

Spożywany regularnie napar pomaga obniżyć poziom ciśnienia i cholesterolu we krwi. Zapobiega rozwojowi miażdżycy. Sprzyja lepszej pracy serca i całego układu krążenia.

Jak przygotować zimowy, a jak letni napar z hibiskusa?

Wystarczy zalać susz gorącą wodą, optymalnie o temperaturze 97 stopni C. Na początek, by oswoić się z nowym smakiem, lepiej zrobić łagodniejszy napar, używając zaledwie kliku suchych płatków na kubek wody. Po przestudzeniu, dodać odrobinę miodu, cynamonu lub wanilii. To idealna propozycja na jesienno-zimowe wieczory.

Cierpka nuta hibiskusa okazuje się też skuteczną metodą na schłodzenie organizmu w upalne dni. Wystarczy, po przestudzeniu, dodać do naparu listki mięty, plastry cytryny i kostki lodu. To połączenie doskonale ugasi pragnienie i orzeźwi.

Zdjęcie Hibiskus obniża ciśnienie, więc uważaj na niego, gdy masz je zbyt niskie / 123RF/PICSEL

Hibiskus: Przeciwwskazania

Napary z hibiskusa nie są wskazane dla osób z niskim ciśnieniem, kobiet ciężarnych i będących w trakcie terapii hormonalnej. Nie ma badań potwierdzających bezpieczeństwo hibiskusa dla rozwijającego się płodu, a niektóre obserwacje wskazują, że pity systematycznie może wpływać na poziom estrogenów. Dlatego kobiety w trakcie terapii hormonalnej powinny skonsultować się w tej sprawie z lekarzem prowadzącym.

Hibiskus dla urody

Przemysł kosmetyczny chętnie wykorzystuje ekstrakt z kwiatów i olej z nasion hibiskusa do produkcji kosmetyków, głównie przeciwstarzeniowych. Zawarte w nich liczne składniki o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwutleniających zwiększają elastyczność skóry, poprawiają jej jędrność i wygładzają płytkie zmarszczki.



Nawilżając i odżywiając komórki skóry, hamują proces ich przedwczesnego starzenia. Łagodzą podrażnienia i poprawiają koloryt cery.

Zawarte w hibiskusie kwasy organiczne mają korzystny wpływ na skórę owłosioną. Szampony i odżywki na bazie hibiskusa wzmacniają skórę głowy i cebulki włosów. Włosom przywracają objętość i blask.

Ewa Koza, mamsmak.com



