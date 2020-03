Idealne połączenie dla zdrowia

Połączenie buraka z cytryną nie ma sobie równych! I nie chodzi tylko o walory smakowe - oba produkty doskonale się uzupełniają.

Zdjęcie Warto sięgać po nie właśnie teraz, gdy szczególnie potrzebujemy odporności /123RF/PICSEL

Cytrynowy sok, jak wiadomo, zawiera pokaźne ilości witaminy C (czyli kwasu askorbinowego). W 100 ml świeżo wyciśniętego soku znajduje się około 52 mg tej witaminy. To naprawdę sporo, biorąc pod uwagę, że taka sama porcja soku z pomarańczy dostarczy 25 mg kwasu askorbinowego, a w 100 ml soku wytłoczonego z jabłek nie będzie go więcej niż 3-4 mg.



Sok z buraka to z kolei skarbnica żelaza. Aby ten cenny pierwiastek został przyswojony przez organizm, potrzebna jest witaminy C, która ułatwia jego wchłanianie.

Należy jednak podkreślić, że korzystny związek występuje przede wszystkim wtedy, gdy przyjmujemy te składniki w naturalnej postaci. Chcąc na własną rękę suplementować żelazo dodając do niego duże ilości syntetycznej witaminy C możemy sobie zaszkodzić, ponieważ w takich okolicznościach łatwo o przedawkowanie omawianego pierwiastka - we krwi znajdą się bowiem nadmierne ilości żelaza. W efekcie może pojawić się osłabienie, zmęczenie, a nawet mdłości i problemy żołądkowe.

Nie dotyczy to osób, u których żelazo nie wchłania się właściwie - one, zgodnie z zaleceniami lekarza, przyjmując preparaty z żelazem zażywają też syntetyczną witaminę C.

Sok z buraka z dodatkiem soku z cytryny można zrobić samodzielnie lub kupić gotowy. Pomoże m.in. w walce z niedokrwistością, budowaniu odporności, obniżaniu ciśnienia krwi, a dzięki wysokiej zawartości kwasu foliowego (w buraku) będzie cennym elementem diety przyszłych mam i kobiet planujących ciążę.

Warto pamiętać, żeby sok z buraka wprowadzać do jadłospisu ostrożnie, rozpoczynając od małych dawek.