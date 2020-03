Intymne choroby zakaźne powracają

O schorzeniach wenerycznych właściwie już się nie słyszy. Nie przejmujemy się ryzykiem zakażenia, ponieważ wydają się opanowane. A to nie do końca prawda.

Zdjęcie Wydaje nam się, że choroby weneryczne zniknęły. Nic bardziej błędnego! /123RF/PICSEL

Na świecie co roku u setek milionów ludzi rozpoznaje się choroby weneryczne. Chorują osoby w każdym wieku - i młode, uprawiające seks bez prezerwatywy, i te po sześćdziesiątce.



Reklama

Zdaniem lekarzy ludzie niewiele wiedzą o chorobach przenoszonych drogą płciową. Nie mamy pojęcia, jak się chronić, ani czym te choroby się objawiają, bo wydawało się nam, że te choroby już nie będą nam zagrażać. Tymczasem one nie zniknęły...



Groźna kiła

Kiłę wywołuje bakteria - krętek blady. Choroba nie rozwija się natychmiast - to trwa. Na początku, zazwyczaj po 2-3 tygodniach od zakażenia, pojawia się niebolesne owrzodzenie na członku u mężczyzny, na sromie lub w pochwie u kobiety.



Jeśli nie zauważymy tej zmiany albo ją zbagatelizujemy, zagoi się ona samoistnie i zniknie w ciągu kilku tygodni. Ale bakterie kiły zaczną wtedy przenikać do krwi. Na skórze pojawia się wysypka, najczęściej na dłoniach i podeszwach stóp.



Są też zmiany na narządach płciowych, białe plamy w jamie ustnej i powiększenie węzłów chłonnych. Boli nas gardło, możemy mieć gorączkę i być ogólnie rozbici. Te objawy mogą ustąpić po kilku tygodniach. Kiła wchodzi w okres utajony, by... powrócić po latach.



U części chorych kiła z czasem prowadzi do bardzo poważnych uszkodzeń układu nerwowego, mózgu, kości i serca. Podstawą leczenia są antybiotyki.

Rzeżączka

Zakażenie dwoinką rzeżączki (tryprem) u mężczyzn objawia się najczęściej bólem i pieczeniem przy oddawaniu moczu oraz ropnym wyciekiem z cewki moczowej. U kobiet mogą to być upławy i zaburzenia cyklu miesiączkowego.



Nieleczona rzeżączka prowadzi do stanów zapalnych, powstawania ropni, zapalenia jajowodów, do zaburzeń płodności. Może także zaatakować stawy lub serce, ale zdarza się to rzadko. Rzeżączkę skutecznie leczy się antybiotykami.