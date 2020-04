Piękny i jędrny biust, niezależnie od rozmiaru miseczki, to marzenie niemal każdej kobiety. Aby utrzymać go w dobrej formie warto wypróbować kilku bezpiecznych sposobów codziennej pielęgnacji. Chcąc cieszyć się efektami, trzeba cierpliwości, dyscypliny oraz konsekwencji.

Zdjęcie O zdrowie i urodę piersi warto dbać każdego dnia /123RF/PICSEL

Im większy biust, tym szersze muszą być ramiączka, przynajmniej w staniku noszonym na co dzień. Ta bielizna powinna być wygodna, przewiewna i wykonana z bawełny. Piersiom, niezależnie od rozmiaru, dobrze zrobi rytuał polewania naprzemiennie ciepłym i chłodnym strumieniem wody. Warto pamiętać, by prysznic biustu kończyć zimnym strumieniem.

Dobrym nawykiem jest też delikatny masaż pod prysznicem z wykorzystaniem drobnoziarnistego pilingu. Wersja dla odważnych pań to masaż z użyciem kostek lodu.

Przyjemnym codziennym zwyczajem może być delikatne szczotkowanie tych partii ciała (i nie tylko!) przy pomocy delikatnej szczotki z naturalnego włosia. Taki zabieg poprawia kondycję i ukrwienie skóry, a także wspaniale relaksuje.

Choć dawniej sądzono, że ćwiczenia nie wpływają na wygląd biustu, takie twierdzenia można włożyć między bajki. Bo choć piersi nie są umięśnione i nie da się ich "wyćwiczyć", odpowiednia aktywność fizyczna może wzmocnić mięśnie klatki piersiowej, co poprawi wygląd biustu i całej sylwetki.

Najprostsze ćwiczenie to złożenie dłoni jak do modlitwy (na wysokości piersi) i dociskanie jednej dłoni do drugiej. Czynność należy powtórzyć przynajmniej kilkanaście razy w jednej serii.

Podczas uprawiania jakiegokolwiek sportu (nawet w domu, na macie) koniecznie trzeba mieć na sobie specjalny biustonosz do treningu. Przy dużych piersiach (miseczka C i powyżej) niezbędny będzie taki z wysokim wsparciem, właścicielki mniejszych piersi mogą wybrać topy o średnim wsparciu. Codzienna bielizna z koronki, jedwabiu czy bawałny przemysłowej nie amortyzuje wstrząsów, nieuniknionych podczas biegania czy innych ćwiczeń.