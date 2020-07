Jak zapobiec zawałowi serca?

Choroby układu krążenia są przyczyną połowy zgonów w Polsce, znaczny ich odsetek to zawały serca. Mimo rozwoju medycyny i farmacji, a także wciąż poprawiającym się możliwościom diagnostycznym, problem jest ogromny. Jak zmniejszyć ryzyko zawału serca?

Zdjęcie Lepiej zapobiegać - zarówno pierwszemu zawałowi, jak i ewentualnym kolejnym /123RF/PICSEL

Obok choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, miażdżycy, udaru mózgu, poważnym zagrożeniem dla życia są zawały mięśnia sercowego, na które rocznie umiera aż 15 tysięcy Polaków. Kiedyś była to typowo męka choroba, dziś na zawał serca chorują i umierają coraz częściej kobiety. Dlaczego tak się dzieje?

Reklama

Model życia, który stał się codziennością człowieka XXI wieku, nie ma nic wspólnego z troską o zdrowie i dobrą formę. Nie sprzyja też kondycji serca.

Przyczyny zawału serca

Do zawału mięśnia sercowego dochodzi, gdy naczynie wieńcowe, które doprowadza krew do serca, zostaje znacznie zwężone lub zupełnie zamknięte.

Główną tego przyczyną są zmiany miażdżycowe, na które wielu z nas pracuje latami, zaniedbując własny organizm brakiem ruchu i złą dietą.

Naczynia mogą się gwałtownie skurczyć również w reakcji na wyjątkowo silny stres.

Kolejną sprzyjającą zawałowi serca praktyką jest palenie papierosów, w tym również bierne. W dymie nikotynowym znajduje się około czterech tysięcy szkodliwych związków, które mają silnie destrukcyjny wpływ na układ krążenia: zwiększają krzepliwość krwi, skłonność płytek krwi do zlepiania się, przyspieszają procesy miażdżycowe.

Wśród czynników zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca wymienić trzeba ponadto:

- siedzący tryb życia i brak nawyku regularnej aktywności fizycznej,

- nadmierną masę ciała,

- nadciśnienie tętnicze,

- wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów,

- cukrzycę,

- model żywienia oparty na tłuszczach pochodzenia zwierzęcego, które sprzyjają odkładaniu blaszek miażdżycowych, a w rezultacie zwężeniem światła tętnic i zmniejszeniem przepływu krwi,

- predyspozycje genetyczne,

- nadużywanie alkoholu.

Jak zmniejszyć ryzyko zawału serca?

Teoretycznie nie wymaga to nadzwyczajnych działań, praktycznie okazuje się dla wielu z nas trudne, bo wymaga konsekwencji. Na kondycję serca pracujemy codziennie, zarówno sposobem odżywiania, jak i stylem życia.

Jak przejść na styl dobry dla serca?

Najprościej: przestać robić to wszystko, co mu nie służy, definitywnie rzucić palenie, ograniczyć, albo zupełnie wyeliminować alkohol.

Cholesterol zastąpić błonnikiem: tłuszcze odzwierzęce wymienić na tłuszcz pochodzenia roślinnego, jak na przykład awokado, tłoczone na zimno oleje (rzepakowy, lniany) oraz oliwa z oliwek, pestki dyni, słonecznika, sezam.

Konieczne jest też zredukowanie nadprogramowych kilogramów. Jeśli borykamy się z nadwagą lub otyłością, przeciążamy serce, co nie pozostanie bez echa.

Zwłaszcza wtedy, gdy nie pracujemy fizycznie, zadbajmy o regularną aktywność fizyczną. To kolejny nawyk, który warto wypracować w codziennym grafiku. Dawka i natężenie ruchu muszą być dostosowane do wieku, stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Trudno znaleźć przeciwwskazania do spaceru, dobrze, by trwał nie krócej niż 30 minut, pomoże dotlenić serce, poprawi humor i jakość snu.

Kluczowe dla zdrowia serca jest leczenie chorób i zaburzeń przewlekłych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe czy depresja. Nie bagatelizujmy również przeziębienia czy grypy, każda infekcja osłabia serce.

Zacznijmy częściej myśleć o sobie i innych dobrze, to procentuje lepszym samopoczuciem, wzmacnia odporność i serce.

Ewa Koza, mamsmak.com