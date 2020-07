Jakie choroby możemy podejrzewać, gdy zauważymy zmiany na paznokciach?

Łamliwe paznokcie, na których pojawiają się przebarwienia, to nie tylko estetyczny defekt. To może być sygnał, ze w organizmie zaczynają rozwijać się schorzenia. Pogorszenie stanu paznokci bywa symptomem niedoborów żywieniowych, chorób wątroby, a nawet nowotworu.

Zdjęcie Stan paznokci mówi wiele o ogólnym stanie organizmu /123RF/PICSEL

Dbanie o paznokcie sprowadza się na ogół wyłącznie do kwestii estetycznych. Starannie wykonany manikiur poprawia nam samopoczucie, będąc dopełnieniem eleganckiego wizerunku.

Reklama

Gdy paznokcie zaczynają się gorzej prezentować, tym chętniej przykrywamy je lakierem, nie przykładając zbyt dużej wagi do problemu. Nie należy go tymczasem bagatelizować - osłabione, łamliwe paznokcie, na których pojawiają się przebarwienia, to nie tylko urodowy defekt. Ich nie najlepszy stan zdradza, że w organizmie rozwijają się choroby.

- Płytka paznokcia składa się z keratyny, która jest budulcem skóry i włosów. Osłabione paznokcie, podobnie jak wypadające włosy czy wypryski na skórze, sygnalizują pogorszenie kondycji. Przyglądając się im, można zdiagnozować niektóre dolegliwości. Niezdrowo wyglądające paznokcie powiedzą nam bowiem sporo o większym problemie z ogólnym stanem zdrowia - zaznacza dermatolożka Ellen Marmur.

Najmniej atrakcyjne kolory paznokci 1 / 9 Perłowy, mieniący się. Ponoć można powiedzieć o nim wiele, ale na pewno nie to, że jest w jakikolwiek sposób sexy. Zdaniem mężczyzn mógłby z powodzeniem uzupełniać ślubną stylizację panny młodej z PRL. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Jedną z najbardziej alarmujących zmian płytki paznokciowej, które powinny zwrócić naszą uwagę, jest przypominające kształtem półksiężyc przebarwienie u podstawy paznokcia. Tzw. "paznokcie Terry’ego" mogą sugerować, że wątroba lub serce nie funkcjonują prawidłowo.

- Jeśli biała część wystaje nieco poza naskórek, nie ma powodu do niepokoju. Jeśli jednak rośnie, pokrywając coraz większy obszar płytki, może być to symptom schorzeń ogólnoustrojowych - od marskości wątroby po niewydolność serca - przestrzega Marmur.