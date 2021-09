​Jakość i wyjątkowy smak, czyli co nam daje włączenie do codziennej diety produktów eko?

Zdrowie

Trend eko cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Jak wynika z raportu "Rosnące znaczenie zdrowia a nawyki żywieniowe Polaków. SuperMenu 2021" według 63 proc. z nas odpowiednia dieta pozwala na utrzymanie zdrowia, natomiast 32 proc. zwraca uwagę na to, by pojawiały się w niej ekologiczne produkty. W czasie pandemii zwiększyła się społeczna świadomość w wyniku czego odczuliśmy potrzebę holistycznego podejścia do odżywiania i dbania o zdrowie. Jak nasze codzienne wybory żywieniowe przekładają się na wsparcie organizmu i co tak naprawdę daje nam spożywanie ekologicznych produktów?

Zdjęcie Anna Lewandowska przekonuje, że potrzebujemy zaledwie 30 dni by wyrobić w sobie nowe nawyki, które staną się naszą codziennością / face to face / Reporter