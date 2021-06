Karmisz dzieci w ten sposób? Efekty mogą być opłakane!

Na weganizm przechodzi coraz więcej ludzi. Dieta wykluczająca wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, nabiał i ryby, uważana jest za bardziej etyczną, przyjazną środowisku, a nawet zdrowszą. Do stosowania diet roślinnych namawia wielu specjalistów z zakresu żywienia, którzy zgodnie podkreślają, że jadłospis bazujący na warzywach i owocach zmniejsza ryzyko poważnych schorzeń, takich jak otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze czy choroba wieńcowa. Wegańskie menu nie jest jednak uniwersalnym modelem żywieniowym, który można byłoby polecić osobom w każdym wieku. Jak dowiedli polscy i brytyjscy uczeni, dieta wegańska może być szkodliwa dla dzieci, zagrażając ich prawidłowemu rozwojowi.

Zespół badaczy z Great Ormond Street Institute of Child Health na Uniwersytecie Londyńskim przeanalizował wpływ wyeliminowania z jadłospisu takich produktów, jak mięso i nabiał na zdrowie najmłodszych. Uczeni wzięli pod lupę dane pozyskane od 187 zdrowych dzieci w wieku od 5 do 10 lat mieszkających w Polsce. Okazało się, że maluchy będące na diecie wegańskiej były średnio o trzy centymetry niższe niż ich rówieśnicy, którzy na co dzień spożywali produkty odzwierzęce. Miały one również od czterech do sześciu procent niższą zawartość minerałów w kościach i były ponad trzykrotnie bardziej narażone na niedobór witaminy B12 niż mięsożerni koledzy.

"Mamy świadomość, że coraz więcej ludzi skłania się ku weganizmowi, chcąc w ten sposób zadbać o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. Globalny trend, jakim jest wzrost popularności diet roślinnych, uważa się w istocie za jeden z kluczowych czynników zapobiegania katastrofie klimatycznej. Choć zdecydowanie popieramy tę tendencję, należy być świadomym konsekwencji stosowania takiej diety u małych dzieci" - komentuje prof. Jonathan Wells, główny autor badania. "Odkryliśmy, że dzieci stosujące dietę wegańską posiadają niższą masę kostną. Oznacza to, że mogą wejść w okres dojrzewania, w którym zapotrzebowanie na składniki odżywcze jest wyższe, z istniejącym już deficytem tych składników. Może to zwiększyć ryzyko niekorzystnych zmian kostnych w dorosłym życiu" - precyzuje prof. Mary Fewtrell.

Uczeni apelują do rodziców, aby byli świadomi ryzyka, jakie niesie wprowadzanie u dzieci wegańskiej diety. "Choć taka dieta może przynieść istotne korzyści, choćby w postaci obniżenia zawartości tkanki tłuszczowej i zmniejszenia ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, u dzieci, które nie jedzą mięsa dostrzegliśmy wyraźnie niższe spożycie białka, wapnia oraz witamin D i B12. Stosowanie diety roślinnej nie gwarantuje lepszego zdrowia - trzeba zwrócić uwagę na uwzględnienie w jadłospisie produktów zawierających niezbędne składniki odżywcze" - dodaje dietetyczka i specjalistka medycyny żywienia, dr Małgorzata Desmond.

