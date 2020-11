Kawa pita w nadmiarze może wywoływać lub potęgować stany lękowe

Dla wielu kawa to jedna z podstawowych przyjemności życia. Samo myślenie o tej gorącej filiżance czarnego naparu wystarczy, by rano wstać z łóżka. Ale dla osób, które żyją w stresie lub doświadczają lęku, codzienny nawyk kofeinowy może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne.

Zdjęcie Pobudzające działanie kofeiny, zwłaszcza spożywanej w większych ilościach, może naśladować lub zaostrzać objawy lęku /123RF/PICSEL

- Dzieje się tak, ponieważ pobudzające działanie kofeiny, zwłaszcza spożywanej w większych ilościach, może naśladować lub zaostrzać objawy lęku. Pomyśl o szybkim biciu serca, niepokoju, rozstroju żołądkowo-jelitowym i trudnościach ze snem - powiedziała na łamach "HuffPost" Mary Margaret Sweeney, adiunkt psychiatrii i nauk behawioralnych w Johns Hopkins University School of Medicine.

Reakcje na kofeinę różnią się znacznie w zależności od osoby. Niektórzy ludzie mogą wypić potrójne espresso i położyć się na drzemkę, dla innych taka dawka jest nie do przejścia. Ogólnie rzecz biorąc, osoby z wcześniej istniejącymi zaburzeniami lękowymi są bardziej wrażliwe na działanie kofeiny.

- Niektóre osoby mogą odczuwać niepokój, nerwowość przy znacznie niższych dawkach niż większość - powiedziała Laura Juliano, profesor psychologii na American University. "Może to być spowodowane wrażliwością na lęk, różnicami genetycznymi a także ilością kofeiny, do której ktoś jest przyzwyczajony, co oczywiście także wpływa na tolerancję kofeiny - dodaje.Krótko mówiąc, kofeina wiąże się z receptorami w mózgu przeznaczonymi dla adenozyny. Ten ostatni jest przekaźnikiem chemicznym, który odgrywa ważną rolę w wielu procesach zachodzących w organizmie, w tym we śnie.

- Adenozyna gromadzi się w naszych mózgach podczas godzin czuwania i powoduje, że czujemy się senni i mniej czujni - powiedziała Juliano.

- Kiedy kofeina blokuje receptory przeznaczone dla adenozyny, powoduje to, że czujemy się bardziej przytomni i czujni" - dodaje.

Uważa się również, że kofeina wyzwala uwalnianie adrenaliny - hormonu walki lub ucieczki - co może przyczyniać się do poczucia niepokoju" - tłumaczy ekspert.

Jak wyjaśnia psycholog Susan Bowling, kofeina naturalnie stymuluje wiele wrażeń, takich jak szybsze bicie serca, rozgrzanie ciała, przyspieszenie oddechu - wszystko to naśladuje niepokój.

- Z psychologicznego punktu widzenia umysłowi trudno jest rozpoznać, że to nie jest lęk, ponieważ czuje to samo" - wyjaśnia na łamach "Health" Bowling. Według Bowling, niektóre badania pokazują, że spożywanie ponad 200 mg kofeiny może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia lęku i ataków paniki u osób na nią wrażliwych. Dodaje, że "zaburzenie lękowe wywołane kofeiną" ma również swoje miejsce w podręczniku diagnostycznym.

Bowling zaleca, aby oprócz liczenia każdego cappuccino i latte, które wypijasz, śledzić inne źródła kofeiny, takie jak kawa bezkofeinowa, cola, napoje energetyczne. W następnym tygodniu wyeliminuj kawę. - Ludzie, którzy odczuwają lęk, często zauważają poprawę - mówi.

Chociaż nie ma jednego uniwersalnego podejścia do spożycia kofeiny, eksperci sugerują, aby popijać kawę z umiarem. Żeby czerpać korzyści zdrowotne z napoju, w tym mniejsze ryzyko chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2, najlepiej pić jedną, dwie filiżanki dziennie.