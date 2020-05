Każda kobieta ma prawo do godności. Kropka

Wykluczenie przybiera różne formy. Trudno uwierzyć, że w dwudziestym pierwszym wieku kobiety są dyskryminowane z powodu menstruacji, która jest wpisana w ich fizjologię. Nie mogą pójść do szkoły i pracy, a nawet na ten czas musza opuścić dom rodzinny

Przerażająca tradycja



W niektórych społecznościach w Afryce i Azji nadal praktykuje się chhaupadi, bardzo stary i zakorzeniony w tradycji system zakazów i nakazów, dotyczący życia kobiet w trakcie menstruacji.



Kobieta w czasie okresu staje się "nieczysta" i powinna opuścić dom, by na tydzień zamieszkać w zagrodzie dla zwierząt, w jaskini, w lesie lub położonym na odludziu szałasie. W tych miejscach jest narażona na napaść, gwałt, atak dzikich zwierząt, a nawet śmierć z powodu wyziębienia, czy głodu.



Proceder ten jest praktykowany mimo oficjalnego zakazu obowiązującego w większości krajów.



Walka o godność



Pomoc dyskryminowanym matkom i córkom niesie organizacja Days for Girls, prowadząca szkolenia uświadamiające dla całych rodzin. Oprócz edukacji, rozdaje praktyczne zestawy środków higienicznych do stosowania w czasie okresu, które mogą wystarczyć na trzy lata, gdyż są zrobione z trwałych materiałów i są łatwe w utrzymaniu.



By cały program mógł funkcjonować zaangażowanych jest wiele osób ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Szwecji i Niemiec. Tu każdy, kto tylko chce, może pomóc w dogodny dla siebie sposób. Jedni wpłacają pieniądze, inni dają materiały, niektórzy kroją je według wzoru, wiele osób szyje zestawy, a nawet szkoli dziewczyny z Krajów Trzeciego Świata , jak w prosty sposób uszyć środki higieniczne samemu.