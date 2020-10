Kurkuma dla czystej cery

Czysta cera to rzadkość, nie tylko wśród nastolatków. Z wypryskami zmagają się też dorośli. Walkę tę można wspomóc "od środka" pijąc wodę, zażywają suplementy i... włączając do menu kurkumę.

Zdjęcie Do charakterystycznego smaku kurkumy można się szybko przyzwyczaić /123RF/PICSEL

Niepozorna przyprawa okazuje się skutecznym sojusznikiem w walce z uporczywymi zmianami skórnymi. I wcale nie potrzeba jej dużo.

Jak wykorzystać jej antytrądzikowe działanie? Wystarczy dosypywać łyżeczkę tej przyprawy do codziennie spożywanych potraw, np. do zup, tuż przed podaniem albo do wypijanej codziennie wody, np. razem z cytryną.

Na efekty nie trzeba będzie długo czekać - wygląd cery znacząco się poprawi, a zmiany zostaną wysuszone.

Można też posypywać kurkumą kanapki, chociażby zamiast soli, co tylko wyjdzie nam na zdrowie lub dodawać ją do sałatek i surówek.