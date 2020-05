Lecznicze kiełki gryki

Mają niezwykle korzystny wpływ na zdrowie. Warto jeść je codziennie!

Zdjęcie To nie tylko bomba witaminowa, kiełki gryki przeciwdziałają osteoporozie /123RF/PICSEL

Są źródłem witamin A, C i E a także cynku, magnezu i żelaza. Zawierają tryptofan (łagodzi objawy stresu), tyrozynę (pobudza pracę mięśni) i histydynę (poprawia funkcjonowanie układu trawiennego i odpornościowego). Kiełki gryki mają również działanie oczyszczające układ limfatyczny, neutralizujące toksyny i alkalizujące organizm (odkwaszające).

Dzięki rutynie, której poziom bywa nawet 18 razy wyższy w kiełkach niż nasionach, wpływają wzmacniająco na naczynia krwionośne oraz redukują ryzyko wystąpienia miażdżycy.

Siewków możesz używać do dań na słono: posypać nimi kanapkę, dodać do sałatki oraz na słodko jako dodatek do koktajli.