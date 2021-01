Kilka lat temu sama wykonałam badane nutrigenetyczne i odkąd wprowadziłam zmiany w swoim stylu życia, odczuwam ogromną poprawę samopoczucia i mój stan zdrowia się polepszył. Przykładowo, kiedyś piłam duże ilości kawy, sądząc, że doda mi ona energii. Tymczasem okazało się, że mam nadwrażliwość na kofeinę i kiedy ograniczyłam ją do symbolicznej filiżanki dziennie, pozbyłam się wielu uciążliwych dolegliwości - mówi dr Beata Dethloff.

Zdjęcie Dr Dethloff przekonuje, że badania nutrigenetyczne to bezcenna inwestycja /archiwum prywatne

Dr n. med. Beata Dethloff - doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych II stopnia z doktoratem z Endokrynologii. Absolwentka Międzynarodowej Szkoły Medycyny Przeciwstarzeniowej prowadzonej przez światowej sławy doktora, Tierrego Hertoghe'a oraz Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging pod kierownictwem dr Barbary Walkiewicz-Cyrańskiej. Promotorka holistycznego podejścia do zdrowego stylu życia, orędowniczka badań nutrigenetycznych i nowoczesnej medycyny anti-aging.

Aleksandra Bujas, Interia.pl: Czy możemy przyjąć, że badania nutrigenetyczne to nie powód do strachu, a przeciwnie, szansa na życie w zdrowiu? Mówi się, że Polacy zaczynają się badać dopiero, gdy dzieje się coś niepokojącego, lekceważąc profilaktykę. Drogie badania "komercyjne" są na ostatnim miejscu...

Dr n. med. Beata Dethloff: - Zawsze powtarzam, że lepiej zapobiegać, niż leczyć i profilaktyka powinna być dla nas kluczowa, jeśli chcemy cieszyć się długim życiem w zdrowiu. Pomyślmy, ile wydajemy na suplementy i diety (które być może niekoniecznie nam służą), ile pieniędzy pochłania leczenie chorób, jednocześnie dostarczając mnóstwo stresu... Jeśli więc rozpatrzymy badanie w takich kategoriach, wydatek okazuje się nie być tak duży.

- Pamiętajmy, że badanie nutrigenetyczne robimy jedno na całe życie, a wiedza, którą dostarcza, jest niezmienna i bezcenna. Wyposażeni w drogowskazy oraz informacje o indywidualnych predyspozycjach i skłonnościach organizmu, możemy projektować nasze zdrowe i długie życie - oszczędzając przy tym dużo pieniędzy, nerwów i... zdrowia. Tego wszystkiego można uniknąć i właśnie temu służą badania nutrigenetyczne.

Badania nutrigenetyczne warto więc potraktować jako inwestycję?

- Zdecydowanie tak. Bo to jest po prostu inwestycja - jednorazowy wydatek, który procentuje przez całe życie. Wyniki badań nutrigenetycznych dostarczają nam wiedzy na temat wielu różnych obszarów, które podzielone są na moduły. Z badań dowiadujemy się, jakie składniki nam służą, a na jakie mamy wrażliwość lub nietolerancję. Jaki jest nasz potencjał detoksykacyjny i antyoksydacyjny i jak nasz organizm metabolizuje składniki odżywcze i witaminy? Jaki typ treningu jest dla naszego organizmu najbardziej optymalny i efektywny? Dzięki badaniom nutrigenetycznym iGenesis poznajemy nasze predyspozycje do rozwoju różnych chorób, takich jak: osteoporoza, choroba Alzheimera, zakrzepica, miażdżyca, depresja, demencja, otyłość czy cukrzyca. To pierwszy krok do zapobiegania chorobom np. poprzez zmiany w diecie czy w stylu życia. Poznajemy nasz organizm na nowo i docieramy do wiedzy, która nie jest dostępna w przypadku rutynowej morfologii czy innych badań. To unikalny pakiet informacji i zdecydowanie uważam, że badania nutrigenetyczne to najlepszy punkt wyjścia do projektowania długiego, zdrowego i pełnego sił witalnych życia. Inwestycja w lepsze jutro.

Osoby nieprzekonane mogą stwierdzić, że to kolejne nowe rewolucyjne wymysły. Jakimi argumentami można dotrzeć do sceptyków?

- Badania nutrigenetyczne są stosunkowo "młodym" obszarem w diagnostyce. Doświadczeni eksperci z innowacyjnego laboratorium we Włoszech Genomix4Life związanego z Uniwersytetem w Salerno, gdzie badane są próbki, korzystają z tego, że genetyka jako gałąź rozwija się dziś niezwykle dynamicznie. Prowadząc badania, opierają się na najnowszych analizach i osiągnięciach w zakresie genetyki. Czytanie z genów to przyszłość, a dzięki rozwojowi medycyny możemy kod genetyczny rozkładać na czynniki pierwsze i uzyskiwać informacje, które nie były dla nas dostępne nigdy wcześniej.

Mało kto wie, jak wygląda takie badanie. Niektórzy kojarzą je z bólem. Jest się czego bać?

- Zdecydowanie nie ma się czego bać. To badanie jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. W praktyce polega na pobraniu od pacjenta próbki (wymazu) z wewnętrznej części policzka. I to wszystko - próbki wysyłane są do specjalistycznego laboratorium we Włoszech, gdzie poddawane są badaniom i analizie. Wyniki otrzymujemy po ok. ośmiu tygodniach w formie prawie 100 stronicowej książki, w której znajdziemy informacje na temat naszego organizmu, ale nie tylko. Ten materiał zawiera również czytelne wskazówki i zalecenia, w jaki sposób dalej świadomie i optymalnie projektować swoje życie. To swoisty przewodnik po własnym organizmie. Mapa, którą warto i należy się kierować, by żyć zdrowo.

Dieta (nawet spersonalizowana i odpowiednio skomponowana) wystarczy, aby uniknąć chorób "zapisanych" w genach?

- Jestem zwolenniczką patrzenia na organizm w sposób holistyczny. Sama właściwa dieta nie będzie gwarantem sukcesu, jeśli nie zadbamy w odpowiedni sposób o inne obszary, takie jak aktywność fizyczna, sen, zbalansowany tryb życia czy właściwie dobrana suplementacja. Wszystkie te czynniki mają wpływ na to, w jakiej kondycji jest nasz organizm - jak się czujemy, ile mamy energii i jakie są nasze wyniki badań. Dlatego tak ważne jest, by o profilaktyce myśleć w sposób całościowy. Oczywiście, zbilansowana, służąca nam dieta jest niezwykle ważna i wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, ale nie jest to jedyny obszar, o który powinniśmy dbać na co dzień.

- Kilka lat temu sama wykonałam badane nutrigenetyczne i odkąd wprowadziłam zmiany w swoim stylu życia, odczuwam ogromną poprawę samopoczucia i mój stan zdrowia się polepszył. Przykładowo, kiedyś piłam duże ilości kawy sądząc, że doda mi ona energii. Tymczasem okazało się, że mam nadwrażliwość na kofeinę i kiedy ograniczyłam ją do symbolicznej filiżanki dziennie, pozbyłam się wielu uciążliwych dolegliwości, takich jak: bóle głowy, rozdrażnienie, problemy ze snem. Dzięki temu ograniczam również ryzyko wystąpienia zawału, udaru oraz chorób sercowo-naczyniowych, które są powszechne w mojej rodzinie.