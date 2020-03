​Mieszanka przypraw, która niweluje stany zapalne

Jeśli chodzi o przygotowywanie zdrowych potraw, zawsze szukamy nowych sposobów na poprawę naszego zdrowia, zdrowia jelit i zniwelowanie stanów zapalnych. Dr Kanchan Koya ma na to idealny i bardzo prosty sposób - opracowała mieszankę przypraw, którą każdy może przygotować samodzielnie.

Zdjęcie Każdego dnia warto wzbogacać przynajmniej jedno danie aromatyczną mieszanką przypraw /123RF/PICSEL

Dr Kanchan Koya, ekspert w dziedzinie biologii molekularnej z Uniwersytetu Harvarda, wskazuje, że drobna zmiana w naszej codziennej diecie, jak wzbogacenie jej o mieszankę kilku przypraw, może przyczynić się do poprawy zdrowia naszych jelit. Pozwoli również zniwelować stany zapalne.

Reklama

Zachęca zatem do tego, aby każdego dnia wzbogacać przynajmniej jedno danie, następującą aromatyczną mieszanką. Aby ją wykonać, potrzebujemy: łyżkę kminku, kolendry, kurkumy, łyżkę słodkiej lub wędzonej papryki, sumaku i ćwierć łyżeczki pieprzu cayenne i czarnego pieprzu. Dlaczego akurat te zioła?

Kumin zawiera witaminy C i A, jest bogatym źródłem żelaza, zatem doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku osób z obniżoną odpornością, jak i anemią. Pomoże również w łagodzeniu dolegliwości trawiennych.

Kolendra swoim aromatem wzbogaca wiele potraw, choć ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Jednak warto podkreślić również jej walory zdrowotne, jest bowiem skarbnicą wielu cennych witamin i składników odżywczych. Liście kolendry to bogate źródło witaminy C, K, zawierają również niewielkie ilości wapnia, fosforu, potasu, tiaminy, niacyny i karotenu. Jeśli zastanawiamy się, jakie zdrowotne korzyści przynosi jej regularne spożywanie, lista okazuje się bardzo okazała.

Kolendra obniża poziom złego cholesterolu (LDL) i podnosi poziom dobrego cholesterolu (HDL). Sprzyja również prawidłowej pracy układu pokarmowego, wspomaga funkcje wątroby i pracę jelit.

Proponowanej przez ekspertkę kurkumy nikomu nie trzeba przedstawiać. To bodaj jedna z najpopularniejszych przypraw w ostatnich latach, która okazała się remedium na wiele dolegliwości.

Zawarta w kurkumie kurkumina jest uznawana za środek przeciwzapalny o właściwościach przeciwutleniających. Wskazuje się, że to właśnie za jej sprawą seniorzy w Indiach - gdzie kurkuma jest jedną z podstawowych przypraw - mają niższy wskaźnik występowania choroby Alzheimera. Substancja czynna zawarta w kurkumie jest naturalnym przeciwutleniaczem, który może pomóc złagodzić takie dolegliwości jak zapalenie kości i stawów. Kurkuma może przyczynić się również do regulowania poziomu cukru we krwi i obniżania poziomu cholesterolu.

Kolejną przyprawą jest nieco mniej popularny sumak - aromat kuchni bliskowschodniej. Sumak to przyprawa, która powstaje z czerwonych jagód, suszonych i mielonych na proszek i często dodawana jest do mięs, ale doskonale sprawdza się również jako dodatek do sałatek i ryb.

Jak zauważa ekspert, coraz więcej badań wskazuje na zdrowotne właściwości przypraw i ich zastosowanie w profilaktyce zdrowia.

- Od aktywnego składnika piperyny w czarnym pieprzu, który stymuluje produkcję enzymów trawiennych w jelitach, po eugenol w goździkach, który zapobiega stresowi oksydacyjnemu w ciele, po kurkuminę w kurkumie, która ma działanie przeciwrakowe - przyprawy i ich kluczowe bioaktywne składniki są bardzo interesujące w sektorze medycznym i farmaceutycznym. Wiele z tych badań pomaga oddzielić fakty od mitów i dostarcza dowodów na korzyści zdrowotne tych cudownych składników - wskazuje na swojej stronie dr Kanchan Koya.

Wideo Dietetyk: Oliwa i ostre przyprawy "pogonią" metabolizm na brzuchu