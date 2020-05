Modzele - bolesny problem

Każdy krok sprawia ból dotkliwy ból, chodzenie jest utrudnione, a stopę szpeci zmiana skórna. Znasz ten scenariusz? Modzele na stopach lub, rzadziej, na innych częściach ciała, to stosunkowo częsty problem, który dotyka zwłaszcza kobiety. Jak się pozbyć tych niedoskonałości?

Zdjęcie Modzele nie są groźne, ale potrafią dokuczyć i utrudnić codzienne funkcjonowanie /123RF/PICSEL

Skąd się biorą modzele? Pojawiają się na podeszwach stóp lub we wnętrzach dłoni w odpowiedzi na permanentny ucisk. W przypadku stóp zwykle powodem jest zbyt ciasne obuwie. To nie przypadek, że omawiana dolegliwość często dotyka kobiety noszące na co dzień wąskie buty na wysokim obcasie. Może też pojawić się w czasie ciąży, bo wówczas zwiększa się nacisk na stopy. Te stają się opuchnięte, obolałe i podatne na tego rodzaju zmiany. Nawiasem mówiąc, w tym wyjątkowym okresie kobiece stopy nieco wydłużają się i poszerzają. Tak dzieje się zwłaszcza w pierwszym trymestrze. Zaobserwowano, że zjawisko dotyczy nawet ok. 70 proc. ciężarnych i nie mija wraz z końcem stanu błogosławionego.



Czym są niesławne modzele? Stanowią rodzaj zgrubienia warstwy rogowej naskórka. Początkowo nie są bolesne, ale w miarę upływu czasu i powiększania się zmiany problem doznań bólowych narasta.



Chorobowo zmieniona skóra prezentuje się nieestetycznie - modzele wyglądają jak białawo-żółtawa narośl otoczona zdrową skórą. Same nie znikną, przeczekiwanie w niczym nie pomoże, nieleczone zmiany mogą się wręcz powiększać, a nawet pękać, wywołując dodatkowy dyskomfort. Zaniedbania mogą doprowadzić do stanu, w którym konieczna będzie interwencja lekarska i drobny zabieg.



Jeśli jednak nieprawidłowości nie są zaawansowane, można spróbować pomóc sobie wykorzystując domowe sposoby. Najbardziej znanym, sprawdzonym i skutecznym są okłady z cebuli. Wystarczy przykładać do chorobowo zmienionego miejsca grube cebulowe plastry (uprzednio wymoczone przez kilka godzin w zwyczajnym occie spirytusowym) - najpraktyczniej będzie zrobić opatrunek i owinąć stopę bandażem z umieszczoną w nim cebulą przylegającą do modzelu). Czynność należy powtarzać przez kilka dni, aż do cofnięcia się zmiany. Uwaga, będzie trochę szczypać!



Wersja nieco delikatniejsza zakłada wykorzystanie okładów z pomidorowego miąższu. Należy obrać sparzonego wcześniej pomidora, usunąć zeń nasiona, a papkę z pozostałego miąższu użyć jako okład. Kuracja powinna potrwać około tygodnia.