​Naukowcy dowiedli, że jedzenie owoców cytrusowych zmniejsza ryzyko demencji

Nie od dziś wiadomo, że pomarańcze, grejpfruty, cytryny i limonki są skarbnicą witamin. Dlatego chętnie sięgamy po nie w okresie wzmożonych przeziębień lub poszukujemy w nich orzeźwienia w upalne dni. Teraz japońscy badacze odkryli jeszcze jedną cenną właściwość cytrusów. Okazuje się, że pomagają one obniżyć ryzyko wystąpienia demencji.

Zdjęcie Owoce cytrusowe, w szczególności pomarańcze, są źródłem rozpuszczalnego błonnika, który może pomóc obniżyć poziom cholesterolu /123RF/PICSEL

Naukowcy z Tohoku University w Sendai w północnej Japonii odkryli, że starsi ludzie, którzy regularnie spożywają pomarańcze, cytryny i inne owoce cytrusowe, rzadziej zapadają na demencję. Badanie, którego wyniki opublikowano w "British Journal of Medical Nutrition", trwało sześć lat. Przez ten czas naukowcy obserwowali styl życia i stan zdrowia ponad 13 tys. uczestników, którzy na początku badania mieli co najmniej 65 lat.

Po zakończeniu badania naukowcy odkryli, że u uczestników, którzy jedli owoce cytrusowe trzy lub cztery razy w tygodniu, ryzyko wystąpienia demencji było o 18 proc. mniejsze niż u tych, którzy cytrusów nie jedli. Jeszcze mniej narażeni byli ci, którzy jedli cytrusy prawie codziennie - u nich ryzyko demencji spadało o co najmniej 23 proc.

Wnioski japońskich naukowców to kolejny powód, by często sięgać po owoce cytrusowe. Znane są one przede wszystkim jako bogate źródło witaminy C, która wzmacnia układ odpornościowy, ale zawierają też masę innych witamin, minerałów i mikroelementów, takimi jak witamina B, potas, fosfor, magnez, miedź, flawonoidy i karotenoidy. Te składniki odżywcze mają działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Owoce cytrusowe, w szczególności pomarańcze, są też źródłem rozpuszczalnego błonnika, który może pomóc obniżyć poziom cholesterolu. To czyni z nich również idealny pokarm dla serca. Jedząc błonnik i flawonoidy zawarte w owocach cytrusowych można podnieść poziom "dobrego" cholesterolu i obniżyć "złego" cholesterolu.