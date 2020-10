Naukowcy już wiedzą, które maseczki są najbezpieczniejsze

Badacze z Uniwersytetu w Cincinnati porównali ze sobą trzy rodzaje materiałów, z których wykonuje się domowej roboty maseczki podczas pandemii koronawirusa – czyli bawełnę, poliester i jedwab. Z ich badań wynika, że najlepsze dla naszego zdrowia są maseczki z jedwabiu.

Zdjęcie Jedwabne maseczki sprawdzają się lepiej niż bawełniane /123RF/PICSEL

Skuteczność maseczek z jedwabiu wynika z kilku powodów. Przede wszystkim jedwab ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe ze względu na zawartość miedzi. Skąd obecność miedzi? Jedwab to włókno uzyskiwane z kokonu jedwabników, które karmione są liśćmi morwy, a te zawierają duże ilości miedzi.

Jedwab jest do tego znacznie bardziej skuteczny jako bariera dla wilgoci w porównaniu do pozostałych materiałów. Jest cieńszy, lepiej się przez niego oddycha, a do tego szybciej schnie.

Poza tym jedwab jest trwały i można go często prać, co czyni go odpowiednim materiałem na maski wielokrotnego użytku.

- Koronawirus jest chorobą przenoszoną drogą kropelkową. Jeśli nosisz warstwy jedwabiu, zapobiegnie to przenikaniu i wchłanianiu kropelek - przekonuje prof. Patrick Guerra z Uniwersytetu w Cincinnati w komunikacje podsumowującym badanie.

Im większa liczba warstw jedwabiu, tym ochrona jest skuteczniejsza.