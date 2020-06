Nie przegap pierwszych objawów raka

Pozornie banalna dolegliwość może być zwiastunem poważnej choroby. Z czym lepiej udać się do lekarza?

Powszechny jest mit, że proces nowotworowy na wczesnym etapie przebiega bezobjawowo. To nieprawda! Wiele rodzajów raka można rozpoznać w stadium dającym szanse na wyleczenie lub remisję. Dlatego z niepokojącymi symptomami należy zgłosić się do lekarza, nawet gdyby miało się okazać, że to fałszywy alarm.



Nawracające infekcje i powiększone węzły chłonne

Łatwe przeziębianie się, częsty katar i ból gardła, powtarzające się stany gorączkowe to sygnał, że coś złego dzieje się w organizmie. Jeśli do tego wymacałaś na szyi, w okolicy żuchwy lub obojczyka powiększone węzły chłonne oraz czujesz się osłabiona, to może zdradzać początek choroby nowotworowej układu chłonnego lub układu krwiotwórczego.

Nasza rada: Zrób badania krwi. W przypadku nowotworów OB jest powyżej 70-80, a bywa i trzycyfrowe. Lekarz może zlecić oznaczenie enzymu LDH, by wykluczyć chłoniaki oraz RTG klatki piersiowej i USG jamy brzusznej.



Przewlekły kaszel oraz chrypka

Objawy te latami dokuczają palaczom, którzy je bagatelizują. Jednak chroniczny kaszel zawsze powinien być traktowany jako niepokojący sygnał - również u niepalących. Może świadczyć o raku płuc, jeśli dodatkowo pojawia się gorączka, nocne poty, chudnięcie czy odkrztuszanie krwi.



Natomiast chrypka trwająca kilka tygodni może być spowodowana rakiem krtani, zwłaszcza gdy towarzyszy jej ciągłe uczucie obecności przeszkody w przełyku, powiększenie szyjnych węzłów chłonnych, chudnięcie. Nasza rada: Idź do laryngologa. Wczesne wykrycie raka krtani pozwala u ponad 90 proc. chorych uzyskać trwałe wyleczenie.



Nudności, ból brzucha, wymioty

W obrębie jamy brzusznej mogą rozwijać się różne nowotwory powodujące takie dolegliwości. Silny ból w nadbrzuszu i utrata apetytu potrafią sygnalizować raka żołądka, trzustki lub wątroby.



Duże wzdęcia, brak apetytu i ból w miednicy towarzyszą rakowi jajnika i szyjki macicy. Może to być połączone z potrzebą częstego oddawania moczu, która także pojawia się przy raku pęcherza.



Nasza rada: USG brzucha oraz inne badania diagnostyczne zlecone przez specjalistę pozwolą zidentyfikować przyczynę i szybko podjąć terapię.