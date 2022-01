"Poleciłem administracji publicznej i zalecam administracji samorządowej jak najszybsze przejście w tryb zdalny, hybrydowy, tam gdzie tylko można. Również apeluję do przedsiębiorców, aby tych kilka najbliższych tygodni przepracowali w trybie zdalnym" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Mimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem rząd nie zdecydował jednak o przejściu szkół na tryb zdalnego nauczania. Mateusz Morawiecki poinformował o skróceniu kwarantanny z 10 do siedmiu dni. Ta zmiana w znaczącym stopniu wpłynie na funkcjonowanie wielu placówek - szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli.

Reklama

7-dniowa kwarantanna. Kto będzie jej podlegał?

Skrócenie kwarantanny do siedmiu dni dotyczy osób, które miały kontakt z osobą zakażoną, ale same nie zachorowały. Taka sytuacja bardzo często ma miejsce w szkołach. Gdy jeden z uczniów choruje, reszta klasy przymusowo musi poddać się izolacji (kwarantannie nie podlegają jednak opiekunowie dzieci czy inni domownicy). Dotychczas w tego typu przypadkach kwarantanna uczniów trwała 10 dni. Od jutra (25 styczeń) uczniowie będą mogli wrócić do szkół już po 7 dniach.

Skracamy okres przebywania na kwarantannie do siedmiu dni. Korzystamy tutaj z doświadczenia innych krajów powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej 21 stycznia.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że na podobne rozwiązanie w ostatnim czasie zdecydowały się również inne państwa (Niemcy, Francja, Belgia, Włochy oraz Grecja). Skrócenie kwarantanny osób, które miały kontakt z osobą chorą, ale same nie odczuwają objawów wirusa, nie wpłynęło na zwiększenie liczby zakażeń w tych krajach.

Rząd podkreśla, że nowe zasady są zgodne z zaleceniami europejskich agencji.

10- dniowa kwarantanna. Czy nadal obowiązuje?

10-dniowa kwarantanna nie przestała jednak obowiązywać całkowicie. Osoby, które miały kontakt z chorym i również uzyskały pozytywny wynik testu na obecność wirusa COVID-19 nadal zobowiązane są do 10-dniowej izolacji.

Co zrobić, aby uniknąć kwarantanny? Izolacja nie dotyczy osób, które po kontakcie z osobą zarażoną wykonały test na obecność wirusa COVID-19 i otrzymały negatywny wynik, a w dodatku są w pełni zaszczepione.

***

Przeczytaj również:



Jak długo ważne jest twoje szczepienie?

Flurona: Zakażenie SARS-CoV-2 i wirusem grypy jednocześnie



Nowe ogniska ptasiej grypy wykryto w Wielkopolsce



Zobacz również: