Certyfikat covidowy uprawnia m.in. do swobodnego podróżowania między wieloma krajami. Otrzymuje go każda osoba, która przyjęła przynajmniej dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19. Początkowo jego datę ważności ustalono na rok, jednak od lutego br. ulegnie to zmianie. Powodem tej zmiany jest konieczność dostosowania się do europejskich wytycznych bazujących na najnowszych danych na temat okresu ochrony, jaką daje szczepienie podstawowe przeciw COVID-19 (6-8 miesięcy).





Zmiana w dacie ważności szczepień

Certyfikat covidowy do tej pory przysługiwał osobom, które zostały w pełni zaszczepione, a od drugiej iniekcji nie minął rok. Ten stan rzeczy będzie obowiązywał do końca stycznia. Jak zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia, od 1 lutego 2022 roku ważność certyfikatu covidowego ulegnie skróceniu i wynosić będzie 270 dni, licząc od daty zakończenia szczepienia w cyklu podstawowym.



Zasada ta będzie działała wstecz, a więc skróceniu ulegną certyfikaty wydane kilka tygodni lub miesięcy wstecz. W świetle najnowszych badań skuteczność dwudawkowego szczepienia maleje po około 6 miesiącach od przyjęcia ostatniej dawki. Po tym upływie czasu Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób rekomenduje przyjęcie dawki przypominającej. Właśnie dlatego zmiana ta będzie obowiązywać również w Polsce.



Jak długo ważna jest twoja szczepionka?

Jeśli druga dawka szczepionki przeciwko COVID-19 została przyjęta w styczniu 2021 roku, to ważność certyfikatu covidowego kończy się dokładnie po roku od przyjęcia ostatniej dawki. Aby przedłużyć ważność certyfikatu, należy zgłosić się po dawkę przypominającą.



Jeżeli druga iniekcja szczepienia miała miejsce między początkiem lutego a końcem kwietnia 2021 roku, to Unijny Certyfikat COVID straci swoją ważność po 1 lutego 2022 roku.



Jeżeli natomiast ostatnie szczepienie przeciwko COVID-19 miało miejsce od maja 2021 roku, to certyfikat nie będzie ważny przez rok od przyjęcia ostatniej dawki. Czas ten trzeba skrócić o 3 miesiące. Jeśli zatem drugie szczepienie odbyło się np. 2 czerwca 2021 roku, to certyfikat covidowy ważny jest do 2 marca 2022 roku. Po tym czasie należy zgłosić się po dawkę przypominającą.



