Wątroba: Silny, ale nie niezniszczalny filtr

Wątroba jest naszym największym gruczołem i pełni w ludzkim organizmie szereg ważnych funkcji. Nawet osoby, które nie zwykły szczególnie dbać o zdrowie wiedzą, że z wątrobą nie opłaca się "zadzierać". Choć ma ponadprzeciętne zdolności regeneracyjne — inaczej być nie może, skoro to ona oczyszcza organizm z toksyn — nie jest niezniszczalna. Trudno mówić o komforcie trawiennym i dobrej jakości życia, gdy wątroba zaczyna szwankować. Dlatego lepiej działać prewencyjnie i nie szkodzić jej bardziej, niż to konieczne.

Funkcje wątroby

Wątroba jest zaangażowana w większość procesów żywieniowych. Odgrywa ważną rolę w procesach metabolicznych, nie wybiórczo, a całościowo. Warunkuje gospodarkę węglowodanową, tłuszczową i białkową. Jest swoistym magazynem materiału energetycznego, a także szeregu mikroskładników, na czele z witaminą A, D i B12 oraz żelazem.

Reklama

Wątroba bierze udział w produkcji niezbędnej dla trawienia tłuszczów żółci. Pełni niezwykle ważną funkcję immunologiczną — hamuje toksyczne działanie drobnoustrojów chorobotwórczych. Jej prawidłowe działanie warunkuje kondycję i sprawność systemu odpornościowego.



Zdjęcie Wątroba nie jest niezniszczalna, a ból w tym miejscu zwiastuje kłopoty / 123RF/PICSEL

Ten organ ma kluczowe znaczenie w odtruwaniu i oczyszczaniu organizmu z wszelkiego rodzaju toksyn — zawartych w żywności, używkach i lekach. Wszystkie są dla niej poważnym obciążeniem. Chemiczne dodatki do wysokoprzetworzonej żywności, substancje czynne i składniki otoczki lekowej, nikotyna, alkohol i inne substancje psychoaktywne potrafią skutecznie zaburzyć działanie wątroby, która i bez takich zbędnych "atrakcji" ma "pełne ręce roboty". Przez jej komórki przechodzi wszystko, co zjadamy, wypijamy i wdychamy, w tym zanieczyszczenia środowiskowe. Nikt i nic nie jest niezniszczalne. Zamiast czekać na zaburzenia pracy i dysfunkcje wątroby, warto zadziałać profilaktycznie i włączyć do codziennego menu ostropest plamisty. Dla wątroby to prawdziwe złoto!



Dieta oczyszczająca wątrobę - kto jej potrzebuje, na czym polega? >>

Ostropest plamisty jak go jeść?

Włączenie ostropestu do codziennej diety nie jest szczególnie wymagające. Jest nienachalny w smaku. Można zjeść go solo, popijając wodą, dodać do jogurtu, porannej owsianki, posypać nim kanapki, dodać do sałatek, dań na bazie ryżu, kasz czy makaronów. Profilaktycznie, dla ochrony komórek i wsparcia funkcjonowania wątroby, wystarczy łyżeczka ostropestu na dobę.

Ostropest plamisty można kupić w wersji zmielonej lub w postaci całych ziaren i zmielić w warunkach domowych. Dlaczego opłaca się to zrobić?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pachnące olejki i zioła. Mają wiele zastosowań Interia.tv

Ostropest plamisty na ratunek przeciążonej wątrobie

Wszyscy żyjemy w mocno zanieczyszczonym środowisku i mamy do czynienia z nieidealną żywnością. Mowa nie tylko o wysokoprzetworzonej czy produktach śmieciowych, ale też gorszych jakościowo warzywach i owocach. Pomijając już kwestię stosowanych nawozów, rośliny wzrastają na wyjałowionych glebach, mają kontakt z wodą, w której naukowcy znaleźli mikroplastik i oddychają tym samym, co my - niedoskonałym powietrzem.



Zdjęcie W nasionach ostropestu kryje się mnóstwo zdrowia / 123RF/PICSEL

Wbrew pozorom wcale nie musisz objadać się chipsami i spożywać alkohol, by twoja wątroba powiedziała w końcu: "basta!". Dlatego zrób jej, a właściwe sobie, prezent i kup za kilka złotych paczkę ostropestu. Wypracuj nawyk codziennego zjadania małej porcji. Aby kuracja miała sens, nie powinna trwać krócej niż miesiąc.



Zioła, które wspomagają pracę wątroby >>

Ostropest plamisty: Działanie lecznicze

Ostropest nie tylko stymuluje regenerację starych, ale też wytwarzanie nowych komórek wątroby. Właściwości lecznicze ostropestu wynikają z zawartej w nim sylimaryny, która stabilizuje błony komórkowe hepatocytów wątrobowych, a tym samym chroni je przed toksynami i wspiera regenerację. Zapobiega uszkodzeniom komórek wątroby, nie dopuszczając, by toksyny łączyły się z ich powierzchnią.



Instagram Post

Ostropest plamisty spowalnia procesy starzenia komórek

Roślina "gasi" stany zapalne, przywraca równowagę wewnętrzną organizmu i hamuje toksyczne działanie wolnych rodników. Ogranicza rozwój wywołanych ich obecnością chorób cywilizacyjnych i procesy przedwczesnego starzenia komórek. Nie tylko skóry, ale też mózgu.