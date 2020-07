Paczkowaną sałatę omijaj szerokim łukiem

Pośpiech stał się nieodłącznym elementem codzienności. Wychodząc naprzeciw naszym oczekiwaniom, producenci wykorzystują to w strategiach marketingowych. Skoro nie masz czasu – kup gotową do spożycia, umytą sałatę, szpinak, ruklę, roszponkę czy mix sałat. Niestety, poza zielonymi listkami w paczce znaleźć możemy bakterie paciorkowca kałowego.

Zdjęcie Paczkowane sałaty są jednym z najbardziej powszechnych źródeł zatruć pokarmowych /123RF/PICSEL

Chlorofil - dotlenienie komórek



Zielone warzywa kojarzą nam się ze zdrowiem. Obfitują w chlorofil, którego budowa jest niemal tożsama z ludzką krwinka czerwoną i sprzyja detoksykacji organizmu. Jedząc zielone warzywa intensyfikujemy wytwarzanie tlenu i lepsze dotlenienie wszystkich komórek.



Chlorofil przyspiesza usuwanie toksyn, metali ciężkich i drobnoustrojów chorobotwórczych. Wirusy, bakterie i grzyby nie rozwijają się w środowisku bogatym w tlen, ten z kolei sprzyja rozwojowi naturalnej flory bakteryjnej, niezbędnej nam do życia i dobrego funkcjonowania. Dobrze więc jak najczęściej włączać do jadłospisu zielone liście, ale koniecznie dbając o ich dobrą jakość.



Tykająca bomba



Jeszcze kilkanaście lat temu zatrucia zielonymi warzywami liściastymi nie były powszechne. Dlaczego? Nie były wówczas popularne pakowane w worki foliowe mieszanki sałat. Szczelnie zamknięta foliowa paczka może stać się tykającą bombą i to nie witamin, a bakterii. Udowodniono to w badaniach naukowych opublikowanych na łamach "Applied and Environmental Microbiology". Naukowcy przebadali 24 produkty zapakowane w folię.



Były wśród nich mieszanki różnych sałat i, co przerażające, w każdej z nich znaleźli bakterie paciorkowca kałowego! Choć koncentracja bakterii była niewielka, stanowiła zagrożenie dla człowieka.



Paczkowane sałaty są jednym z najbardziej powszechnych źródeł zatruć pokarmowych odpowiedzialnych za wiele zakażeń salmonellą i E. coli w Stanach Zjednoczonych i Europie.