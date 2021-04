"Pandemiczne stopy". Bolesna dolegliwość atakuje w domu

1 / 5

Do lekarza najczęściej zgłaszamy się dopiero wtedy, gdy coś nas boli. Innego typu dolegliwości i sygnały często ignorujemy, bo przecież nie ma sensu martwić się na zapas. To ogromny błąd – przekonują medycy, którzy zachęcają do regularnej obserwacji swojego ciała. Niektóre choroby można rozpoznać dużo wcześniej. Czasami objawiają się w niekonwencjonalny sposób i w nietypowych miejscach. Choćby na dłoniach, które służą nam każdego dnia, a zmian na nich trudno nie zauważyć. Nie oznacza to, że każda krosta czy przebarwienie wymagają specjalistycznej konsultacji, ale warto nauczyć się odczytywać sygnały wysyłane przez organizm. Które z nich mogą świadczyć o słabym zdrowiu?