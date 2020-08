Picie octu jabłkowego - niebezpieczna moda

Ocet reguluje poziom cukru we krwi, pomaga schudnąć i oczyścić wątrobę. To prawda. Za sprawą dietetyków i stosujących go gwiazd, ocet jabłkowy przeżywa w ostatnich latach prawdziwy renesans. Jednak eksperci przestrzegają przed piciem go bez żadnych dodatków.

Zdjęcie Ocet jabłkowy to prawdziwa witaminowa bomba /123RF/PICSEL

Ocet jabłkowy nie tylko poprawia smak sałatek i jest doskonałym uzupełnieniem wszelkiego rodzaju dressingów. Od wieków znane są jego właściwości zdrowotne.

Reklama

Pełen minerałów, witamin z grupy B i przeciwutleniaczy, był doceniany już przez nasze babcie, a w ostatnim czasie przeżył wielki powrót jako środek wspomagający odchudzanie. A wszystko dlatego, że usprawnia trawienie, powoduje uczucie sytości, oczyszcza wątrobę z toksyn, reguluje poziom cukru we krwi i zmniejsza ilość trójglicerydów, jednocześnie chroniąc dobry cholesterol i obniżając ciśnienie.

Wśród dbających o swój wygląd gwiazd szybko pojawiła się moda - wspierana zresztą przez niektórych dietetyków i promotorów zdrowego żywienia - na picie łyżki octu na pół godziny przed posiłkiem. Metoda ta ma odpowiednio zakwasić żołądek i podkręcić procesy trawienne. Nie wszyscy eksperci uważają jednak, że picie samego octu to dobry pomysł.

Ellie Krieger, amerykańska guru zdrowego żywienia, autorka wielu książek, która prowadzi dwa programy kulinarne, odradza tego typu eksperymenty.

Ocet to wciąż kwas, który w zbyt dużych ilościach może być niebezpieczny dla organizmu. Może wywołać poparzenia delikatnej tkanki przełyku, a także niszczyć szkliwo zębów.

zwraca uwagę dietetyczka w rozmowie z "The Washington Post".

Oprócz tego ocet jabłkowy może wywoływać u niektórych osób nudności i wymioty, a także podrażniać żołądek.

Osobom, które upierają się przy octowej terapii, Krieger zaleca rozcieńczanie jednej, maksymalnie dwóch łyżeczek octu w szklance wody, zamiast picia go łyżkami. Zdaniem ekspertki najbezpieczniej jednak stosować ocet jabłkowy jako dodatek do dressingów i sałatek.

Jeśli będziemy codziennie jeść sałatki z dodatkiem octu jabłkowego, i tak wpłynie to korzystnie na zdrowie. To pomoże przez cały dzień utrzymać dobre nawodnienie organizmu, usprawnić trawienie, a także doda nam energii

- podsumowuje Ellie Krieger.