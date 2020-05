​Pięć powodów, aby jak najczęściej jeść arbuzy

Już wkrótce zaczną pojawiać się w sklepach, najwyższy czas przekonać więc do nich tych, którzy traktują arbuzy jako smaczny, ale wcale nie niezbędny w diecie owoc. To błąd, bo ma on wiele właściwości prozdrowotnych i jest wskazany np. przy kłopotach z układem trawiennym.

Zdjęcie Arbuz to doskonały "kosmetyk". Wysoka zawartość witaminy A i C czyni go sprzymierzeńcem pięknej skóry i włosów /123RF/PICSEL

Arbuzy pełne są składników odżywczych takich jak witaminy A, B6 i C, likopen, aminokwasy i przeciwutleniacze. Dla sportowców i osób aktywnych, które chcą szybkiego i zdrowego nawodnienia, sok z arbuza jest najlepszym wyborem. Nie tylko bowiem nawilża ciało i komórki, ale także wspomaga wypłukiwanie toksyn z organizmu. Ponadto, jak przekonują badania opublikowane w "Journal of Agricultural and Food Chemistry", picie soku z arbuza przed intensywnym treningiem pomaga zmniejszyć bolesność mięśni. Kolejne badanie opublikowane w "Journal of Applied Physiology" sugeruje, że cytrulina znajdująca się arbuzie może również pomóc poprawić wyniki sportowe. Uczestnicy badania, którzy przyjmowali suplementy cytruliny, zauważyli zwiększoną wydajność w trakcie intensywnych ćwiczeń.

Reklama

Witamina C i likopen - silne przeciwutleniacze - zmniejszają stany zapalne. Naukowcy odkryli, że w szczególności likopen może przyczyniać się do zapobiegania niektórym nowotworom, związanym z układem trawiennym. Wśród jego zalet wymienia się również zbawienny wpływ na kondycję serca. Badanie opublikowane w "American Journal of Hypertension" wykazało, że wyciągi z arbuza pomogły zmniejszyć nadciśnienie krwi u otyłych dorosłych.

"Produkty bogate w przeciwutleniacze i aminokwasy pozwalają ciału optymalnie funkcjonować" - podkreśla na łamach "Live Science" dietetyk Angela Lemond.

Arbuz to również doskonały "kosmetyk". Wysoka zawartość witaminy A i C czyni go sprzymierzeńcem pięknej skóry i włosów. Filiżanka arbuza zawiera prawie jedną czwartą zalecanego dziennego zapotrzebowania na witaminę A. Według Cleveland Clinic witamina A pomaga utrzymać nawilżenie skóry i włosów, a także wspiera zdrowy wzrost nowych komórek kolagenu i elastyny.