Pięć soków, które pomogą obniżyć cholesterol

Cholesterol: Czy to samo zło?

Najczęściej mówimy o cholesterolu w kontekście negatywnym. Nierzadko można usłyszeć stwierdzenie: "mam cholesterol", które szyfruje informację, że wypowiadająca te słowa osoba ma podwyższony poziom cholesterolu. Bo cholesterol mamy wszyscy. Co więcej, jest nam on niezbędny do życia. Cholesterol pełni szereg ważnych funkcji, wśród których wymienić trzeba następujące:

- jest prekursorem hormonów sterydowych, kwasów tłuszczowych i witaminy D3,

- warunkuje prawidłową pracę systemu nerwowego - jest ważnym składnikiem komórek nerwowych,

- jest składnikiem błon komórkowych.

Dlaczego trzeba obniżać cholesterol?

Choć jest niezbędny do życia, jego zbyt wysoki poziom jest dla nas szkodliwy. Hipercholesterolemia istotnie zwiększa ryzyko rozwoju zmian miażdżycowych i licznych chorób układu sercowo-naczyniowego. Niestety, hipercholesterolemia jest powszechną dolegliwością wśród Polaków. Często wymaga leczenia farmakologicznego, ale pierwszym i najważniejszym krokiem jest, jak zawsze, zmiana stylu życia, w tym włączenie do codziennego grafiku aktywności fizycznej, a do diety mniej przetworzonych produktów, z naciskiem na warzywa i owoce. Dobrym rozwiązaniem są świeżo wyciskane soki. Już wypicie jednej szklanki pozwoli w krótkim czasie przyswoić więcej składników aktywnych biologicznie niż ze zjedzonego w tym czasie jabłka czy marchewki. Jakie soki będą pomocne w obniżaniu poziomu cholesterolu?

Sok z owoców granatu dla obniżenia cholesterolu

Zdjęcie Sok z granatu pomoże obniżyć cholesterol / 123RF/PICSEL

Soki z owoców granatu są dostępne w wielu sklepach. Bez kłopotu można go przygotować uwłasnoręcznie. Wystarczy obrać owoc, a jego soczyste nasiona wrzucić do wyciskarki wolnoobrotowej lub sokowirówki. Ziarna granatu są na tyle miękkie, że można je również zblendować i zjeść całość, w formie musu.

Dobrze smakuje solo, a także wzbogacony listkami świeżej mięty i jabłkiem.

Sok z karczocha dla obniżenia cholesterolu

W tym przypadku lepiej bazować na gotowym, kupionym soku z karczocha. Odmierzyć 30 ml i, tuż przed wypiciem, dodać płaską łyżeczkę miodu, sok z połówki cytryny i garści szpinaku lub natki pietruszki.

Sok z jarmużu dla obniżenia cholesterolu

Zdjęcie Wysoki cholesterol? Warto włączyć do diety sok z jarmużu / 123RF/PICSEL

Jarmuż to nasz rodzimy superfood. Warto jak najczęściej korzystać z jego wysokiej wartości odżywczej, a jego liście dodawać nie tylko do sałatek, ale też domowych soków. Doskonale smakuje w połączniu z jabłkiem, cytryną i marchewką. Proporcje warto ustalić w oparciu o własne preferencje smakowe. Na początek wystarczy duża garść świeżych liści jarmużu, dorodne jabłko, sok z połówki cytryny i dwie marchewki.

Sok ze szpinaku dla obniżenia cholesterolu

Szpinak dobrze komponuje się smakowo z wieloma owocami. Do garści jego zielonych liści warto dodać jedno jabłko, jedną pomarańczę albo jedną gruszkę, połówkę cytryny, dwie łodygi selera naciowego i kawałek świeżego korzenia imbiru (1-2 cm). Wszystkie składniki umieścić w sokowirówce lub wyciskarce i delektować się świeżo przygotowanym sokiem.

Sok z buraka dla obniżenia cholesterolu

Do przygotowania soku, w którym pierwsze skrzypce gra burak (kolorystycznie zdominuje każdą roślinę), warto dodać cytrynę, jabłko, marchew - po jednej sztuce każdego składnika. Wycisnąć sok, odczekać około kwadransa i cieszyć się jego smakiem. Sok z buraka jest silnie alkaliczny. Wypity zbyt szybko po przygotowaniu lub zbyt łapczywie może spowodować mdłości i dyskomfort trawienny.

Przeczytaj, zanim wypijesz!

Soku nie należy pić ani do posiłku, ani bezpośrednio po posiłku, bo zaburzy trawienie i przyczyni do szeregu przykrych dolegliwości metabolicznych. Najlepiej odczekać dwie godziny po zjedzeniu i dopiero wypić sok.

Przed wypiciem, do każdego z zaproponowanych soków, warto dodać kilka kropel oliwy z oliwek lub innego oleju roślinnego, koniecznie tłoczonego na zimno. Odrobina tłuszczu zintensyfikuje możliwość przyswojenia przez organizm zawartych w skoku składników odżywczych.