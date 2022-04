Jeśli jesteś posiadaczką twardych pięt, na pewno zauważyłaś, że są one niezwykle podatne na urazy. Pęknięcia, obtarcia, zadrapania - to wszystko jest ci doskonale znane. Wbrew pozorom, zrogowacenia nie są utrapieniem jedynie starszych osób. Bardzo często dotykają również młodych - zwłaszcza kobiet. Dlaczego tak się dzieje i jak sobie z tym radzić? Podpowiadamy.

Zdjęcie Problem suchych, pękających pięt dotyka często młodych kobiet, które chętnie noszą buty na obcasie / 123RF/PICSEL

Suche pięty - skąd się biorą?

Kiedy się rodzimy, całe nasze ciało jest delikatne i miękkie, jakby zamiast skóry pokrywał je aksamit. Ponieważ jednak jesteśmy narażeni na działanie czynników zewnętrznych, nasza skóra staje się twarda, traci swą elastyczność, wysycha, a w ramach mechanizmu obronnego przetłuszcza. Na naszych piętach brakuje jednak gruczołów łojowych. Zamiast tego, pełno na nich tych wytwarzających pot. Odpowiednia higiena stóp jest niezwykle ważna, by zachować nie tylko zdrowy wygląd, ale również ustrzec się przed chorobami.

Suche pięty mogą mieć wiele przyczyn. Wśród osób starszych jest to naturalne. Nie da się jednak ukryć, że suche oraz pękające stopy to problem również młodszych ludzi. Problem ten dotyka często młodych kobiet, które ukochały sobie eleganckie szpilki. Choć buty na obcasie prezentują się rewelacyjnie, mają okropny wpływ na nasze zdrowie. Są utrapieniem nie tylko dla stóp, ale także kręgosłupa i stawów. Innym przyczynkiem do rogowacenia pięt są także problemy jak otyłość czy nadwaga. Pękająca skóra stóp może być też ostrzeżeniem wysyłanym przez nasze ciało - to jeden z objawów cukrzycy oraz chorób tarczycy.

Jak dbać o suche pięty?

Zaniedbane suche pięty mogą prowadzić do uszkodzeń skóry właściwej. Jeśli do tego dopuścimy, nasze rany staną się otwartymi bramami dla bakterii oraz wirusów. Konsekwencje mogą być tragiczne, dlatego nie można zwlekać - trzeba działać! Kiedy widzisz, że twoje stopy są suche, a skóra na piętach rogowacieje, spróbuj kilku domowych sposobów. Szczególnie pomocne mogą być ziołowe napary. Szałwia, żywokost czy kozieradka doskonale sprawdzą się do nawilżenia i przyspieszenia gojenia oraz zadziałają przeciwzapalnie. Pomocne będą także nasiona siemienia lnianego. Po kąpieli stóp w tych naparach warto - zamiast płukać i zmywać substancje kojące - osuszyć skórę ręcznikiem. Oczywiście wszystko z rozsądkiem - jeśli zauważysz u siebie ropienie czy krwawienie, powinnaś natychmiast udać się do specjalisty.

Suche pięty - łańcuch przeżycia dla naszych stóp

Niewiele osób wie, że skóra stóp różni się nieco od tej pokrywającej inne części ciała. Nie posiada gruczołów łojowych, ale jest pełna potowych. Oprócz tego jest dwukrotnie grubsza i z natury wyposażona w szybszy proces narastania naskórka, równocześnie nie posiadając zdolności nadmiernego (w stosunku do pozostałych partii ciała) złuszczania skóry. Właśnie dlatego pięty rogowacieją i potrzebują naszej pomocy. W idealnym świecie bylibyśmy w stanie moczyć oraz szorować piety każdego dnia. Wiadome jest jednak, że nie każdy z nas ma na to czas codziennie. Warto jednak odpowiednio i regularnie dbać o pięty. Moczenie, złuszczanie i smarowanie stóp powinno być powtarzane 2-3 razy w tygodniu. Dzięki temu skóra zachowa jędrność oraz będzie odpowiednio nawilżona. Ważne jest również wykonywanie tych czynności w odpowiedniej kolejności. Smarowanie stóp maścią będzie na nic, jeśli wcześniej nie usuniemy starego naskórka, który zablokuje działanie leku.

Zdjęcie Moczenie, złuszczanie i smarowanie stóp powinno być powtarzane 2-3 razy w tygodniu. Dzięki temu skóra zachowa jędrność oraz będzie odpowiednio nawilżona / 123RF/PICSEL

Maść witaminowa na suche pięty - kosztuje grosze, a tak wiele może

Maść z witaminą A powinna znajdować się w apteczce każdego domu. Jest ku temu wiele powodów. Na jej atrakcyjność działa nie tylko niska cena, ale również właściwości. Można ją stosować przy gojeniu drobnych ran oraz zmian skórnych. Świetnie sprawdza się także jako lek na odmrożenia czy oparzenia. Wszystko dlatego, że witamina A przyspiesza proces gojenia. Dzięki stosowaniu tej maści na skórę zrogowaciałych czy suchych pięt zdecydowanie poprawicie jej kondycję. A co najważniejsze - efekty stosowania maści widać już po pierwszym użyciu. To zdecydowanie najszybszy i najłatwiejszy sposób na piękne pięty na wiosnę.