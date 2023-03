Czy łyk kawy o poranku przed śniadaniem może szkodzić naszemu zdrowiu? Od dawna można usłyszeć, że nawyk picia kawy na czczo może negatywnie wpływać na nasz organizm: wywoływać wzdęcia, trądzik, a także powodować problemy z tarczycą czy niepokój. Najnowsze badania powinny jednak rozwiać wszelkie wątpliwości.

Picie kawy na czczo: Wpływ na żołądek

Co jakiś czas można usłyszeć przestrogę, że picie kawy na czczo może powodować problemy żołądkowe. Refluks, niestrawność czy nudności to tylko niektóre z nieprzyjemnych objawów, przed którymi przestrzega się kawoszy spożywających swój ulubiony napój przed śniadaniem. Eksperci z serwisu "Healthline" postanowili jednak sprawdzić, czy istnieją na tę teorię dowody naukowe.

Jednak badania nie wykazały silnego związku między kawą a problemami trawiennymi – niezależnie od tego, czy pijesz ją na pusty żołądek, czy nie podają naukowcy

Niektórzy z nas jednak i tak mogą odczuwać niemiłe skutki działania kawy. Najważniejsze jest, aby zwracać uwagę na to, jak czujemy się po wypiciu jej na pusty żołądek. W niektórych przypadkach mogą wystąpić objawy, takie jak zgaga czy nudności. Należy również pamiętać o piciu umiarkowanych ilości kawy, czyli maksymalnie 3-5 filiżanek dziennie. Tę ilość kofeiny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznaje za dopuszczalny element zbilansowanej diety.

Kortyzol a picie kawy na czczo

Kolejnym argumentem osób, które odradzają picia kawy na czczo, jest to, że może ona podnieść poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu. Jest on produkowany przez nadnercza i pomaga regulować metabolizm, ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi. Jego przewlekle zbyt wysoki poziom może wywołać problemy zdrowotne, m.in. utratę masy kości, wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę typu 2 i choroby serca. Poziom kortyzolu w naturalny sposób osiąga szczyt po przebudzeniu, spada w ciągu dnia i ponownie osiąga szczyt podczas wczesnych faz snu. Kawa stymuluje produkcję kortyzolu, zatem niektórzy twierdzą, że picie jej z samego rana, kiedy poziom kortyzolu jest już wysoki, może być niebezpieczne.

Eksperci z portalu "Healthline" podają jednak, że "produkcja kortyzolu w odpowiedzi na kawę wydaje się znacznie niższa wśród osób, które piją ją regularnie, a niektóre badania w ogóle nie wykazują wzrostu kortyzolu. Dodatkowo istnieje niewiele dowodów sugerujących, że picie kawy na pełny żołądek zmniejsza tę reakcję".

Czy zatem kawosze mogą dalej spokojnie pić kawę zaraz po obudzeniu się? Wszystko wskazuje na to, że tak!

