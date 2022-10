Prostowanie włosów to jeden z najpopularniejszych zabiegów. Wiele kobiet wykonuje go nawet codziennie. Powszechnie wiadomo, że jest on zbyt korzystny dla naszych kosmyków. Teraz jednak okazuje się, że może mieć o wiele poważniejszy wpływ na zdrowie.

Wyniki badań ws. prostowania włosów

Według najnowszych badań zabieg ten może powodować wzrost ryzyka wystąpienia raka macicy. Powodem są substancje chemiczne zawarte w produktach do prostowania włosów. Dokładnie chodzi o te wiążące się z receptorami estrogenu i progesteronu, których nadmiar z kolei przyczynia się do występowania tego nowotworu.

Reklama

Naukowcy przebadali ponad 33 tysiące kobiet w wieku od 35 do 74 lat przez okres 11 lat. Spośród nich 378 zachorowało na raka macicy. Jednak najważniejszy jest fakt, że u tych, które stosowały produkty do prostowania włosów przynajmniej cztery razy w roku, dwa i pół razy częściej wystąpił nowotwór.

Oszacowaliśmy, że 1,64 proc. kobiet, które nigdy nie używały produktów prostujących włosy, zachoruje na raka macicy w wieku 70 lat, ale w przypadku częstych użytkowniczek tego typu kosmetyków ryzyko to wzrasta do 4,05 proc. mówi Alexandra White z amerykańskiego Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa Zdrowia Środowiskowego

Zobacz również: Warto dodać do herbaty. Rozprawią się z boczkami i wałeczkami