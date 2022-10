Warto dodać do herbaty. Rozprawią się z boczkami i wałeczkami

Spis treści: 01 Herbata na odchudzanie: Jaki rodzaj wybrać?

02 Rozgrzewająca i odchudzająca herbata z imbirem i cynamonem

03 Jak schudnąć? Pij herbatę z chili

Herbata na odchudzanie: Jaki rodzaj wybrać?

Niektóre gatunki herbaty, nawet bez dodatkowych “spalaczy" mogą stać się odpowiedzią na pytanie: jak schudnąć i pomóc nam w walce z nadmiarowymi kilogramami. Herbata na odchudzanie to między innymi:

i pomóc nam w walce z nadmiarowymi kilogramami. to między innymi: Herbata zielona — przyśpiesza trawienie i spalanie tkanki tłuszczowej , a w dodatku poprawia stan naczyń krwionośnych, dostarcza nam witaminy A oraz aminokwasów.

— , a w dodatku poprawia stan naczyń krwionośnych, dostarcza nam witaminy A oraz aminokwasów. Herbata czerwona — blokuje wchłanianie tłuszczu z pożywienia i przyśpiesza przemianę materii , jest stosowana także w diecie oczyszczającej. Osoby, które nie lubią kawy, mogą zastąpić ją czerwoną herbatą, poprawia ona bowiem koncentrację. Kubek takiego napoju to źródło witaminy E, magnezu i żelaza.

— , jest stosowana także w diecie oczyszczającej. Osoby, które nie lubią kawy, mogą zastąpić ją czerwoną herbatą, poprawia ona bowiem koncentrację. Kubek takiego napoju to źródło witaminy E, magnezu i żelaza. Herbata biała — zawiera polifenole, które niszczą wolne rodniki, pozytywnie wpływa na układ nerwowy i jest źródłem witaminy C. Biała herbata także przyśpiesza spalanie tłuszczu.

Zobacz również: Przepis na koktajl na herbacie

Rozgrzewająca i odchudzająca herbata z imbirem i cynamonem

Nie wszyscy lubią smak czerwonej, białej czy zielonej herbaty, jeśli szukamy odpowiedzi na pytanie: jak schudnąć, ale trudno nam wyobrazić sobie życie bez czarnej herbaty, warto uszlachetnić ją dodatkami, które pomogą pozbyć się oponki i wałeczków. Przykładem takiej mikstury z “ulepszaczami": jest czarna herbata z imbirem i cynamonem.



Składniki 250 ml wody

dobra, czarna herbata (ilość według upodobania)

laska cynamonu

4 cm korzeń imbiru (lub ¼ łyżeczki sproszkowanej przyprawy)

plasterek pomarańczy i sok z połówki owocu

kilka goździków

szczypta kardamonu (opcjonalnie)

Imbir kroimy w plasterki, a następnie wrzucamy do wody wraz z pozostałymi przyprawami. Gdy mikstura zacznie wrzeć, dodajemy herbatę oraz gruby plaster pomarańczy i gotujemy jeszcze przez kilka chwil, by napar nabrał mocy i aromatu. Następnie herbatę odstawiamy do przestygnięcia. Na koniec dodajemy sok wyciśnięty z połowy pomarańczy (nie wlewamy soku do wrzątku!), mieszamy i podajemy. Można także przecedzić napój przez sitko, jeśli nie chcemy, by przyprawy pływały w naszej herbacie.



Reklama

Taki napar to nie tylko sposób na przyśpieszenie metabolizmu, ale także rozgrzewający, idealny na zimę napój, który wspiera odporność.



Instagram Post Rozwiń

Dlaczego taka herbata na odchudzanie działa? Badania naukowe dowiodły, że cynamon reguluje poziom cukru we krwi, co zmniejsza nasze łaknienie, imbir zwiększa wydatkowanie kalorii, natomiast goździki przyśpieszają metabolizm. Pozostałe składniki proponujemy dodać do smaku.



Zobacz również: Dodaj to do herbaty. Efekt rozgrzewający gwarantowany!

Jak schudnąć? Pij herbatę z chili

Zastanawiasz się jak schudnąć? Pomocna w tym zadaniu może okazać się ostra herbata na odchudzanie, czyli taka z dodatkiem chili.



Składniki 250 ml wody

5 cm tajska papryczka chili

czarna lub zielona herbata (ilość i rodzaj w zależności od upodobań)

Paprykę myjemy i delikatnie nacinamy wzdłuż, by usunąć z niej pestki, następnie wrzucamy do garnka z wodą i zagotowujemy. Taką miksturą zalewamy herbatę i zaparzamy.



Zdjęcie Pikantna herbata / materiały prasowe

Dlaczego odchudzająca herbata z chili działa? Ostra papryka zawiera mnóstwo kapsaicyny, która pobudza spalanie tłuszczu i wydzielanie przez organizm ciepła, dzięki czemu nasz metabolizm przyśpiesza.

Zobacz również: Warto dodać do kawy. Rozprawią się z oponką i boczkami