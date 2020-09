Przy tych objawach koniecznie zrób detoks cukrowy

Doskonale wiemy, że słodycze jedzone w nadmiarze szkodzą zdrowiu. Jednak nie każda z nas wie, że te „nadmiar” oznacza jedzenie czegoś słodkiego (nawet niewielkich ilości) codziennie!

Zdjęcie Wiele objawów może wskazywać na to, że potrzebujemy detoksu cukrowego /123RF/PICSEL

Zwykle gdy słyszymy, że zjadanie dużych ilości słodyczy jest niezdrowe, przytakujemy w myślach. Ale rzadko przychodzi nam do głowy, że... my też możemy ich jeść zbyt wiele. Bo przecież rano jemy "tylko" kawałek ciasta do kawy, po południu sięgamy "jedynie" po kilka herbatników, lody lub drożdżówkę do herbaty, a na kolację jemy racuchy z cukrem pudrem. Tymczasem już sama ochota sięgania po łakocie każdego dnia oznacza uzależnienie od słodyczy.

Powinnaś zrobić cukrowy detoks, czyli odstawić słodycze (cukier, miód, suszone owoce, słodzoną herbatę czy kawę, a także domowe ciasta) na 4 tygodnie, jeśli masz 2-3 objawy z poniższych:

- masz problemy trawienne, wzdęcia, przelewania,

- cierpisz na częste bóle stawów lub ich sztywność,

- dokuczają ci nawracające katary lub chrząkanie,

- masz kłopoty z cerą i zazwyczaj cienie pod oczami,

- często jesteś rozdrażniona, miewasz huśtawkę nastrojów albo bez powodu czujesz się przygnębiona,

- masz mało energii: rano wstajesz niewyspana, w ciągu dnia też "podpierasz się nosem", a po posiłku senność i zmęczenie jeszcze się nasilają.

UWAGA! Już po tygodniu od odstawienia słodyczy zmniejszy się (lub zniknie) ochota na słodki smak. Nie wracaj więc do niego jak długo się da! Po słodycze sięgaj okazjonalnie (1-2 razy w miesiącu), a do codziennej kawy jedz 1-2 kostki gorzkiej (70 proc.) czekolady.

