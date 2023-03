Właściwości zdrowotne owsianki

Owsianka to świetny sposób na proste i szybkie śniadanie, które można przygotować dosłownie w kilka minut. Sprawdzi się również jako zdrowa przekąska, a nawet deser. Owsianka jest bogatym źródłem białka oraz wielu witamin i minerałów. Zawiera m.in.:

magnez,

żelazo,

błonnik,

witaminy B1 i B6,

witaminę E.

Owsianka ma właściwości prebiotyczne, dzięki czemu zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jelit i układu odpornościowego. Bogaty w błonnik owies pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu, a dzięki dużej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, regularne jedzenie owsianki zapobiega powstawaniu zakrzepów, obniża poziom cukru we krwi i chroni przed nowotworami.

Dodatkowo jest to świetny wybór dla osób dbających o sylwetkę oraz sportowców. Owsianka jest niskokaloryczna i zawiera dużą ilość błonnika, który powoduje uczucie sytości. Dzięki temu nie tylko daje energię na cały dzień, ale również zmniejsza ochotę na wysokokaloryczne przekąski.

Czego nie robić, aby owsianka była zdrowa

Owsianka w podstawowej wersji to płatki owsiane, woda lub mleko i szczypta soli. Taka kompozycja może jednak szybko się znudzić. Z tego powodu wiele osób dodaje do owsianki wiele słodkich, niezdrowych i tuczących dodatków, które, mimo że poprawiają smak, znacznie obniżają jej wartości odżywcze. Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania owsianki, aby zachowała swoje zdrowotne właściwości.

Nie słodź owsianki cukrem lub syropami

Słodkie dodatki takie jak cukier czy syrop klonowy nie tylko obniżają jej prozdrowotne właściwości, ale i dodają owsiance kaloryczności. Nie od dziś wiadomo, że cukier ma niekorzystne działanie na zdrowie człowieka m.in.:

przyśpiesza proces starzenia,

może powodować cukrzycę,

podnosi ryzyko występowania wielu chorób w tym nowotworów,

obniża odporność organizmu,

powoduje próchnicę.

Eksperci przestrzegają przed dodawaniem słodkich dodatków do owsianki. "Dodanie do płatków owsianych niektórych słodzików, takich jak rafinowany lub brązowy cukier, ciężkie kremy i syropy, może sprawić, że będą one powodowały w naszym organizmie stany zapalne" — cytuje ekspertkę ds. żywienia Tristę Best portal MedOnet.pl.

Czytaj etykietę mleka

Nie każdemu smakuje owsianka przygotowana na wodzie, dlatego większość osób sięga po produkty mleczne lub napoje roślinne. Okazuje się jednak, że mogą one zawierać dużą ilość cukru! Nie oznacza to, że mleka należy unikać. Co jednak warto zrobić, to czytać etykiety. Aby owsianka miała pyszny smak i zachowała zdrowe działanie, należy wybierać mleko niskotłuszczowe, w którego składzie nie ma cukru, ani innych słodzików.

Postaw na zdrowe dodatki

Dla niektórych smak owsianki może wydawać się mdły i nieciekawy. Z pomocą przychodzą różnorodne dodatki. Mimo że dodanie kawałków czekolady lub słodkich batoników jest kuszące, warto pamiętać, że zabijają one zdrowotne właściwości owsianki! Dużo lepszym wyborem są dodatki naturalne w tym orzechy, nasiona, świeże lub mrożone owoce, które nie tylko podniosą walory smakowe, ale również wartość odżywczą tego dania.

