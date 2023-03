Woda z cynamonem

Nie od dziś wiadomo, że cynamon zwiększa metabolizm, dzięki czemu stymuluje spalanie tłuszczu. Dodatkowo jest bogatym źródłem żelaza, manganu, wapnia i błonnika. Zapobiega powstawaniu wrzodów żołądka i ma właściwości przeciwzapalne i grzybobójcze. Przygotowanie prozdrowotnego napoju na jego bazie jest szybkie i proste. Do zagotowanej szklanki wody wystarczy dodać laskę cynamonu, a następnie całość gotować 10 minut. Przed wypiciem warto rozcieńczyć napój zimną wodą lub odstawić go do przestudzenia.

Sok z ananasa

Bromelaina zawarta w ananasie skutecznie rozpuszcza tłuszcz i przyśpiesza przemianę materii. Sok z ananasa wspiera oczyszczanie organizmu z toksyn, a zawarte w nim witaminy wspomagają układ odpornościowy człowieka. Dodatkowo taki sok zawiera duże ilości błonnika, który zmniejsza apetyt i daje uczucie sytości. Regularne picie soku z ananasa przed snem przyśpieszy przemianę materii i pomoże zbliżyć się do wymarzonej sylwetki. Należy jednak pamiętać, aby wybierać soki naturalne, bez dodatku cukru.

Napar z imbiru

Imbir pomaga pozbyć się niechcianych kilogramów, zwłaszcza z okolic brzucha. Składnikami aktywnymi, odpowiedzialnymi za wspieranie odchudzania są gingerole. To one przyśpieszają metabolizm i stabilizują poziom cukru we krwi. Napar z imbiru jest bardzo prosty w przygotowaniu. Pokrojone plasterki korzenia imbiru wystarczy zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą. Do naparu można dodać zarówno świeżą, jak i suszoną kurkumę, która jest silnym antyoksydantem.

Zdjęcie Napar z imbiru przed snem to prosty sposób na przyśpieszenie metabolizmu / 123RF/PICSEL

Zielona herbata

Zielona herbata pobudza metabolizm oraz wspomaga spalanie tłuszczu. Zawarte w niej katechiny hamują wchłanianie glukozy i tłuszczu, dzięki czemu regulują masę ciała oraz tkanki tłuszczowej. Oprócz tego katechiny wykazują silne działanie antyoksydacyjne. Poprzez neutralizację wolnych rodników hamują proces starzenia oraz obniżają ryzyko powstawania wielu chorób. Przed snem zieloną herbatę należy parzyć dłużej niż trzy minuty, w przeciwnym razie będzie ona miała działanie pobudzające.

Woda z ogórkiem i cytryną

Ogórki i cytryna to idealny duet na odchudzanie. Ogórki są niskokaloryczne, zawierają błonnik pokarmowy, a także wiele minerałów i przeciwutleniaczy. Z kolei cytryna to źródło witaminy C, wapnia, żelaza i tiaminy. Woda z dodatkiem ogórka i cytryny oczyszcza organizm z toksyn, przyspiesza metabolizm i reguluje apetyt, co pozwala na szybkie zredukowanie tłuszczu z okolic brzucha.