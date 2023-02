Objaw przedawkowania cukru pojawia się na twarzy. Spójrz nad górną wargę

Zdrowie

To, że cukier ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka, nie jest żadną tajemnicą. Powoduje otyłość, niszczy zęby, sprzyja powstawaniu cukrzycy, a także przyczynia się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Do listy przykrych konsekwencji spożywania nadmiernej ilości cukru dochodzi również widoczne pogorszenie kondycji skóry twarzy.

Zdjęcie Cukier widocznie pogarsza stan skóry i prowadzi do jej szybszego starzenia / 123RF/PICSEL