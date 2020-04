Resweratrol - składnik wiecznej młodości

Jak pozostać zdrowym i sprawnym mimo upływu lat? Odpowiedź na to nurtujące pytanie kryje się we właściwościach substancji o nazwie resweratrol.

Zdjęcie Jak cieszyć się zdrowiem do późnej starości? Naukowcy mają wskazówkę /123RF/PICSEL

Uczeni odkryli, że uwzględnienie w diecie produktów zawierających ów organiczny związek chemiczny, pomaga zapobiec wielu schorzeniom, takim jak cukrzyca typu 2, osteoporoza czy choroba Alzheimera. Ważne jednak zachować umiar.

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy istnieją magiczne sposoby na to, by do późnej starości cieszyć się doskonałym zdrowiem - tak fizycznym, jak psychicznym. Otóż istnieje, ale nie ma nic wspólnego z magią tylko z badaniami naukowymi. Te zaś od lat sugerują, że kluczowym elementem zdrowego stylu życia, który zapewni nam dobrą formę mimo upływu lat, jest dieta. Nowe badania dowodzą, że komponując posiłki, warto zwrócić uwagę zwłaszcza na jeden ich składnik - resweratrol.

Ten organiczny związek chemiczny, który znajduje się m.in. w czerwonym winie, wykazuje wyjątkowe właściwości. Pomaga on bowiem wzmocnić korzystne działanie estrogenu, hormonu steroidowego produkowanego zarówno przez organizmy kobiet, jak i mężczyzn.



Oprócz tego, że reguluje działanie układu rozrodczego, estrogen może chronić przed rozmaitymi groźnymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca typu 2, osteoporoza, choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory czy choroba Alzheimera.