Ser Grana Padano na nadciśnienie. Wystarczy 30 gramów dziennie

W szpitalu Guglielmo da Saliceto oraz na Università Cattolica del Sacro Cuore w Piacenzie we Włoszech przeprowadzono badanie, które wskazało, że osoby cierpiące na nadciśnienie powinny spożywać ser Grana Padano.

Zdaniem naukowców Grana Padano może obniżać ciśnienie. Ten podobny do parmezanu ser może okazać się pomocny tak samo, jak leki na nadciśnienie.



Zdjęcie Zdaniem naukowców z Włoch osoby borykające się z wysokim ciśnieniem powinny do swojej diety dołączyć ser Grana Padano / 123RF/PICSEL

Doktor Giuseppe Crippa twierdzi, że rezultaty można zauważyć już po dwóch miesiącach. Przez ten czas należy jeść codziennie 30 gramów sera.

Przeprowadzone badania miały wskazać, że dodanie sera do jadłospisu nie przyczyniło się do wzrostu poziomu cukru we krwi oraz masy ciała u badanych osób.



