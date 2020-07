Skuteczny sposób na płaski brzuch

Jeśli odliczasz dni przed urlopem, ale martwi cię zaokrąglony brzuch, mamy dobrą wiadomość. Poznaj zasady rządzące postem przerywanym, a pozbędziesz się tego, co spędza ci sen z powiek.

Zdjęcie Płaski brzuch to marzenie wielu kobiet /123RF/PICSEL

Naczelną dewizą okazuje się nieśmiertelne powiedzenie: śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi.

Jak bowiem potwierdziły badania przeprowadzone przez specjalistów z University of Alabama w Birmingham, osoby, które swój ostatni posiłek w ciągu dnia konsumowały wczesnym popołudniem, wykazywały mniejsze napady głodu i spalały nieco więcej tkanki tłuszczowej niż osoby, które jadły przez cały dzień.

- Im więcej posiłków spożyjemy we wcześniejszych porach dnia, tym lepiej - radzi Courtney Peterson, autorka badania i profesor nauk żywieniowych z University of Alabama w Birmingham.

Zatem skonsumowanie ostatniego posiłku np. o godzinie 16, a spożycie kolejnego posiłku dopiero następnego dnia rano już jest postem.

Dietetyk Leslie Langevin wyjaśnia, że przerywany post "wydostaje ciało z trybu przechowywania i mobilizuje je do sięgnięcia po zapasy tłuszczu w celu uzyskania energii".

Z kolei dietetyk Stephanie Ferrari, odwołując się do przeglądu badań naukowych dodaje, że osoby, które stosowały przerywany post traciły od czterech do siedmiu proc. obwodu talii. A to oznacza dużą utratę tkanki tłuszczowej.

Inne badania potwierdzają jeszcze jedną regułę, wskazując, że najcięższe, najbardziej kaloryczne posiłki należy spożywać najwcześniej. Badanie opublikowane na łamach "Pharmacological Research" dowodzi, że osoby, których śniadanie jest najbardziej obfitym posiłkiem w ciągu dnia chudną szybciej, w porównaniu do tych, którzy spożywają bardzo obfite kolacje.