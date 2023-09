Śliwka węgierka - dlaczego warto ją jeść?

Śliwka węgierka od dawna znana jest ze swojego potwierdzonego, zbawiennego wpływu na zdrowie. To prawdziwa witaminowa bomba, w której znajdziemy:

Reklama

witaminę A, niezbędną do prawidłowego widzenia, rozwoju kości, zdrowych włosów, skóry i paznokci

witaminy z grupy B, które wykazują działanie silnie redukujące stres i zwiększające sprawność umysłu

witaminę C, wspomagającą układ odpornościowy

biotynę, wspomagającą pracę tarczycy

niacynę, działającą korzystnie na metabolizm tłuszczowy i zapobiegającą miażdżycy

magnez, wspierający prawidłową pracę serca, mięśni oraz układu nerwowego

sód, odpowiedzialny za nawadnianie komórek

potas, niezbędny dla prawidłowej pracy układu sercowo-naczyniowego.

Badania wykazały, że śliwka węgierka powinna być regularnie spożywana przez kobiety w ciąży. Wpływa ona bowiem bardzo korzystnie na rozwój zarodka, dzięki syntezie kwasów nukleinowych DHA i RNA. Zawiera również cenne polifenole, które uszczelniają naczynia krwionośne, chronią mięsień sercowy, obniżają ciśnienie, działają przeciwnowotworowo, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo.

Śliwka węgierka: Ile ma kalorii?

Świeże śliwki węgierki mają około 46 kcal w 100 g produktu. Z powodzeniem mogą je więc spożywać osoby będące na diecie lub chcące zachować szczupłą sylwetkę.

Warto wiedzieć, że śliwki węgierki skutecznie likwidują zaparcia, działają przeczyszczająco, poprawiają perystaltykę jelit i metabolizm. Co ważne, mogą zmniejszać również ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego.

Śliwki pomagają również walczyć z niestrawnością i problemami z układem trawiennym.

Zdjęcie Sezon na śliwki w pełni / 123RF/PICSEL

Kto nie powinien jeść śliwek węgierek?

Choć śliwki węgierki mają mnóstwo zalet i są prawdziwą witaminową bombą, to nie wszyscy mogą je spożywać. Powinny ich unikać osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego, ponieważ mogą one potęgować nieprzyjemne dolegliwości związane z tą chorobą. Przeciwwskazaniem do spożywania śliwek są także stany zapalne i owrzodzenia żołądka oraz alergia na te owoce.



Zobacz również: Dodaj go do owsianki, a jelita będą ci wdzięczne. Działa jak miotełka