Śmieciowe jedzenie niszczy pamięć i zaburza apetyt

Wystarczy przez tydzień żywić się śmieciowym jedzeniem, żeby mieć problemy z działaniem mózgu. Najnowsze badania wskazują, że ludzie spożywający takie dania częściej sięgają po niezdrowe przekąski, także wtedy, gdy są syci. I częściej mają problemy z pamięcią.

Zdjęcie Osoby po tygodniu na diecie śmieciowej miały problemy z koncentracją /123RF/PICSEL

Wcześniejsze szeroko zakrojone badania na zwierzętach sugerowały, że dieta o wysokiej zawartości tłuszczu i cukrów uszkadza hipokamp, czyli fragment mózgu odpowiedzialny za pamięć, a także za mechanizm regulujący uczucie sytości.



Najnowsze badanie, przeprowadzone przez zespół pod kierunkiem profesora Richarda Stevensona z Uniwersytetu Macquarie w Australii, miało na celu ustalenie, czy krótkotrwałe narażenie na zachodnią dietę uszkadza też hipokamp u ludzi, czy podobnie wpływa na ich pamięć i apetyt. Dlatego do badania zaproszono 110 młodych, szczupłych, zdrowych osób.

Uczestników, którzy ogólnie stosowali zdrową dietę, przydzielono na dwie grupy. Członkowie jednej z nich odżywiali się tak, jak do tej pory, członkowie drugiej spożywali śmieciowe jedzenie - głównie fast food, słodycze i słodzone napoje. Eksperyment trwał tydzień.

Zdjęcie Regularne jedzenie fast foodów... jeszcze bardziej zaostrza apetyt / 123RF/PICSEL

Okazało się, że te siedem dni na śmieciowym jedzeniu wystarczy, by stracić umiejętność kontrolowania apetytu. Osoby, które przez tydzień jadły fast foody, miały ochotę na jeszcze większe ilości takich posiłków. Wykazywały też chęć podjadania przekąsek nawet po sutym posiłku. Ale nie tylko system kontroli apetytu był u nich rozregulowany. Osoby po tygodniu na diecie śmieciowej gorzej wypadały w teście uczenia się językowego Hopkinsa, który jest narzędziem do pomiaru sprawności pamięci długotrwałej. Zdaniem autorów badań jest to dowód na to, że regularne spożywanie fast foodu i innych niezdrowych pokarmów zwiększa ryzyko choroby Alzheimera

Osoby karmione przez tydzień niezdrowym jedzeniem po zakończeniu eksperymentu wróciły do swojej poprzedniej diety. Po trzech tygodniach zostały ponownie zbadane. I okazało się, że zaburzenia wywołane niezdrową dietą cofnęły się.