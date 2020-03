W pierwszym okresie jaskra nie daje żadnych objawów. Kluczowe są regularne badania wzroku. Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry, od 8 do 14 marca, w wybranych gabinetach okulistycznych będzie można bezpłatnie zbadać wzrok pod kątem jaskry.

Zdjęcie Jaskra może pojawić się na każdym etapie życia /123RF/PICSEL

- Jaskra, ta najczęstsza, w pierwszym okresie nie daje żadnych objawów, które mogą zaniepokoić pacjenta. Nie ma dolegliwości bólowych, nie ma odczuwalnego pogorszenia ostrości wzroku. Uszkodzenie nerwu wzrokowego przebiega w sposób podstępny i nieodwracalny - mówił prof. n. med. Jacek Szaflik, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, podczas konferencji inaugurującej IV edycję akcji "Polscy Okuliści Kontra Jaskra".

Ekspert podkreślił, że nie ma profilaktyki tego schorzenia. Tylko wczesne zdiagnozowanie choroby, tylko wczesne rozpoczęcie terapii, daje szansę na powstrzymanie postępu jaskry, tak, aby pacjent zachował wzrok. W terapii jaskry stosuje się przede wszystkim leki w postaci kropli do oczu. Jeśli leczenie farmakologiczne nie daje efektów i choroba dalej postępuje, to stosuje się zabiegi laserowe i w ostateczności operację.

Jaskra może pojawić się na każdym etapie życia - nawet u dzieci i młodzieży. W grupie ryzyka są przede wszystkim osoby, u których w rodzinie zdarzyły się wcześniej przypadki tej choroby. Na jaskrę narażone są również osoby powyżej 35. roku życia, z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, krótkowzrocznością, z nadciśnieniem tętniczym lub niedociśnieniem, migrenowymi bólami głowy czy chorujące na przewlekłe schorzenia, takie jak miażdżyca czy cukrzyca. Czynnikiem ryzyka jest również palenie papierosów.

Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych. W Polsce na jaskrę choruje około milion osób. Według szacunków, tylko połowa z nich została zdiagnozowana. Około 70 proc. przypadków jaskry wykrywana jest zbyt późno, by uratować widzenie, nawet przy intensywnym leczeniu.

Najbliższy czas to dobry moment na wybranie się do okulisty. Przy okazji Światowego Tygodnia Jaskry, od 8 do 14 marca, w wybranych gabinetach okulistycznych w całym kraju, bez wymaganego skierowania, będzie można bezpłatnie zbadać wzrok pod kątem jaskry. Podczas badania chętni będą mieli wykonywany pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka oraz badanie grubości rogówki.