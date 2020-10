Syrop z cebuli - babciny sposób na odporność

Cebula to jedno z najpopularniejszych warzyw, uprawiane niemal na całym świecie. Czemu zawdzięcza swe powodzenie?

Mimo, iż ma nieprzyjemny zapach i ostry smak, chętnie po nią sięgamy.



Jest używana nie tylko do celów kulinarnych, ale także uważana za lekarstwo na niektóre choroby, w tym przeziębienie. Najbardziej popularnym specyfikiem z tego warzywa jest syrop.

Cebula - właściwości prozdrowotne

Od pięciu tysiącleci cebula jest obecna w codziennej diecie. Była często używana w medycynie ludowej, m.in. jako lek na bóle reumatyczne. Zalecana jest też przy problemach trawiennych, nadciśnieniu, przy nadmiernym stężeniu cholesterolu, a nawet w chorobie wrzodowej. Niektórzy uważają, że pomaga też szybciej uporać się z kacem!

Głównie jednak jest stosowana jako antidotum na przeziębienie, a to za sprawą wyjątkowych, bakteriobójczych substancji. Dlaczego wyjątkowych? Są one zdolne pokonać bakterie odporne na antybiotyki!

Poza tym cebula to bogactwo minerałów: siarki, magnezu, krzemu, cynku, które świetnie wzmacniają odporność.

Zapewne większość z nas zna smak syropu z cebuli. To słodycz zmieszana z ostrym smakiem tego warzywa. Do tego dochodzi jeszcze niemiły zapach - dla dzieci to niezbyt przyjemne wspomnienie.

Jednakże rodzice często przygotowują swojemu potomstwu "lek" z cebuli, by "zdusić" przeziębienie w zarodku. Gdy tylko pojawia się katar, kaszel i konieczne jest odkrztuszanie wydzieliny, syrop z cebuli jest na wagę złota. Jego wspaniałe działanie potwierdzają lekarze i to oni zlecają przygotowanie takiej mikstury w domowych warunkach.



Przepis na domowy syrop z cebuli w pięciu wariantach

Syrop z cebuli zwykle podaje się osobom dorosłym, do czterech razy dziennie w dawce od małej łyżeczki do dwóch łyżek stołowych (dawka zależy od stężenia syropu). Dla dzieci powyżej piątego roku życia zaleca się 1-2 łyżeczki.

1. Ekspresowy syrop z cebuli - posiekaj jedną średnią cebulę, połóż na talerzyku, zasyp dwiema łyżkami cukru, odstaw w ciepłe miejsce na kilka godzin, a następnie pij wydzielający się syrop i dodawaj kolejne porcje cukru.

2. Całonocny syrop z cebuli - pokrój drobno jedną średnią cebulę, przełóż do słoika, dodaj dwie łyżki miodu, wymieszaj, zamknij słoik i odstaw na noc. Do cebuli możesz też dodać pokrojone ząbki czosnku.

3. Przekładany syrop z cebuli - pokrój 2-3 cebulę na grube plastry, po czym układaj warstwami w słoiku, przesypując cukrem lub przekładając miodem i dociskając każdą warstwę do dna. Odstaw na 2-3 godziny, a najlepiej na co najmniej 12 godzin. Od czasu do czasu potrząsaj zawartością słoika. Pamiętaj, by zużyć miksturę w ciągu kilku dni. Do cebuli można też dodać plastry cytryny lub obrany korzeń imbiru. Dodatki te spotęgują dobroczynne działanie syropu.

Wypijaj od łyżeczki do łyżki, 2-3 razy do 3-4 razy dziennie. U dzieci stosować od 2. roku życia.

4. Syrop z tartej cebuli - zetrzyj 2-3 cebule na tarce o grubych oczkach, następnie wymieszaj z pięcioma łyżkami miodu, odstaw na godzinę, następnie powoli podgrzej (nie zagotuj).

Całość odcedź i wyciśnij z miazgi sok (np. na sicie albo na chuście serowarskiej). Pij syrop po łyżeczce, trzy razy dziennie.

5. Syrop z gotowanej cebuli - pokrój drobno jedną średnią cebulę, zalej jedną szklanką wody i zagotuj, następnie lekko ostudź i dodaj dwie łyżki cukru lub miodu. Miksturę odstaw na 30 minut, po czym odcedź, a następnie przelej do czystego naczynia.

Pij od 5 do 10 łyżek w ciągu doby.