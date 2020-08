Szczepienie przeciw grypie

Czy warto szczepić siebie i swoje dzieci przeciw grypie, zwłaszcza teraz, w dobie koronawirusa? Eksperci są przekonani, że tak, chociaż, jak wiadomo, nie jest to szczepienie obowiązkowe.

Zdjęcie Warto dobrze przemyśleć decyzję o szczepieniu /123RF/PICSEL

Omawiane szczepienie jest przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci po szóstym miesiącu życia. Według ekspertów, nie ma lepszej ochrony przed wirusem grypy niż szczepionka. Decyzja o zaszczepieniu malucha przeciw grypie ma szczególne uzasadnienie w rodzinach, w których poza malcem jest jeszcze przedszkolak lub dziecko w wieku szkolnym.

Jeśli twój szkrab ma niską odporność (lub wręcz zdiagnozowane zaburzenie odporności) ty też powinieneś się zaszczepić, a także wszystkie inne osoby, które spędzają z dzieckiem dużo czasu, np. babcia czy niania.

Najlepiej zdecydować się na szczepienie jeszcze zanim sezon zachorowań rozkręci się na dobre, czyli już we wrześniu. Newralgiczny okres zaczyna się bowiem w listopadzie, a moment kulminacyjny osiąga pomiędzy styczniem a końcem marca.

Koszt szczepienia to ok. 30-40 złotych. W ten sposób malec będzie skutecznie chroniony przed grypą, ale nie oznacza to, że nie zapadnie na inne sezonowe infekcje. Immunolodzy są jednak zdania, że dzięki szczepionce mimo wszystko nabywa się pewnego rodzaju ochrony przed innymi wirusami oddechowymi, a jednym z nich jest koronawirus. Eksperci przekonują, że im większa odporność organizmu przed potencjalną drugą falą zachorowań, tym lepiej. Oczywiście, dzieci oraz dorośli poddawani szczepieniu muszą być całkowicie zdrowi.