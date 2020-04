Szczypiorek wiosenny akcent zdrowia

Mały, zielony dodatek nie tylko zdobi, ale też istotnie zwiększa wartość odżywczą spożywanego posiłku. Szczypiorek możemy z powodzeniem dodawać do kanapek, sałatek, twarożku, jajecznicy, surówek, sałatek, ziemniaków, dań mięsnych i rybnych. Co zyskamy włączając go do jadłospisu?

Atutem szczypiorku jest nie tylko jego smak, ale też ostry zapach, za który odpowiedzialne są związki siarczkowe o właściwościach przeciwbakteryjnych.



Z leczniczych właściwości szczypiorku chętnie korzystali nasi przodkowie. Najczęściej stosowany był jako remedium na infekcje gardła i układu moczowego.



Chlorofil i dużo więcej



Jak każda zielona roślina, szczypiorek jest skarbnicą chlorofilu, związku którego dobroczynny wpływ na nasze zdrowie trudno przecenić. Chlorofil to barwnik, którego budowa jest niemal tożsama z ludzką krwinką czerwoną, stąd potocznie określany bywa zieloną krwią.

Jest silnym antyoksydantem i sprzyja całkowitej detoksykacji organizmu. Jedząc zielone warzywa intensyfikujemy wytwarzanie tlenu i lepsze dotlenienie każdej komórki ciała. Ma to ogromne znaczenie dla oczyszczenia organizmu z toksyn, metali ciężkich i drobnoustrojów chorobotwórczych.



Dlaczego tak się dzieje? Drobnoustroje chorobotwórcze nie rozwijają się w środowisku bogatym w tlen, ten z kolei sprzyja rozwojowi bakterii niezbędnych nam do życia i dobrego funkcjonowania całego organizmu. Szczególnie teraz, w czasie szerzącej się epidemii, włączmy szczypiorek i inne zielone warzywa (takie jak: natka pietruszki, koperek, bazylia, rukola, jarmuż) do codziennego menu.



Szczypiorek jest też źródłem witaminy K, która wzmacnia kości i sprzyja dobrej pracy jelit, kluczowej dla wzmacniania odporności witaminy C oraz folianów, które warunkują dobrą pracę układu nerwowego. Jedząc szczypiorek dostarczymy też do organizmu ważne składniki mineralne, takie jak: żelazo, magnez i miedź.



Korzyści dla zdrowia



Niepozorna roślinka może być skutecznym remedium na wiele dolegliwości. Kiedy będzie szczególnie korzystna?



Szczypiorek zawiera allicynę, związek o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych. Wykazuje działanie hamujące wzrost wszystkich bakterii patogennych, w tymEscherichii coli będącej przyczyną większości przypadków choroby wrzodowej żołądka.



Szczypiorek jest bogaty w trzy silne przeciwutleniacze: witaminę A, luteinę i zeaksantynę, które mają kluczowe znaczenie dla dobrej racy narządu wzroku. Obecny w diecie stanowi profilaktykę rozwoju zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej.



Dzięki zawartości siarczków alkilowych szczypiorek sprzyja normalizacji poziomu cholesterolu we krwi. Wspomniane już związki siarki obecne w szczypiorku nie tylko hamują namnażanie, ale też przyczyniają się do śmierci już powstałych komórek nowotworowych.



Ewa Koza, mamsmak.com