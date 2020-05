Sześć produktów bogatych w zdrowe tłuszcze

Tłuszcz to składnik diety okryty złą sławą. Osoby odchudzające się z reguły unikają go w obawie przed przybraniem na wadze. Niesłusznie. Bo w rzeczywistości zbilansowana dieta bez tego makroskładnika obyć się nie może.

Zdjęcie Awokado zawiera zdrowe tłuszcze /123RF/PICSEL

Kluczową kwestią pozostaje sięganie po produkty zawierające zdrowe i pełnowartościowe rodzaje tłuszczu.

Wśród osób dbających o linię panuje błędne przekonanie, że tłuszcz jest wrogiem smukłej sylwetki. To dlatego niesłabnącą popularnością cieszą się beztłuszczowe diety-cud, bazujące na produktach z dopiskiem "light" na etykiecie.

Rezygnacja z tłuszczu jest tymczasem niewskazana - nie tylko z punktu widzenia skuteczności odchudzania, ale i zdrowia. Ważne jednak, by wybierać pełnowartościowe, nieutwardzone tłuszcze, które znajdziemy w naturalnych produktach.

- Zdrowe tłuszcze są sycące i niezbędne w wielu procesach metabolicznych. Ponadto ciało potrzebuje ich do wchłaniania niektórych składników odżywczych, takich jak witaminy A, D, E i K - zaznacza na łamach amerykańskiego magazynu "Women’s Health" dietetyczka Brittany Modell.

I dodaje, że naszym dietetycznym celem powinno być włączenie porcji zdrowego tłuszczu do każdego posiłku - od śniadania po kolację. W jakich pokarmach go szukać? Przede wszystkich tych pochodzenia roślinnego, które są zarazem bogatym źródłem witamin i minerałów. Ale nie tylko.

Siemię lniane

Len jest doskonałym źródłem kwasu alfa-linolenowego, zdrowego tłuszczu nazywanego antagonistą cholesterolu.

- Sprawia to, że nasiona lnu wspaniale wpływają na układ sercowo-naczyniowy - tłumaczy dietetyczka Gena Hamshaw. Specjalistka poleca włączyć do diety mielone siemię lniane, które jest łatwiejsze do strawienia. Śmiało dodawajmy je do porannej owsianki, koktajli i jogurtów.